Frankfurter Allgemeine: биткоин не нужен — сальвадорцы протестуют против новой официальной валюты страны

Тысячи сальвадорцев вышли на улицы в знак протеста против президента Найба Букеле и введения биткоина в качестве официального платёжного средства, сообщает Frankfurter Allgemeine. Люди убеждены, что криптовалюта поможет только обманщикам, которые с её помощью отмывают миллионы. Власти же настаивают, что цифровые деньги нужны для экономического развития государства.

В воскресенье тысячи сальвадорцев вышли на уличные протесты против президента Найиба Букеле. Протест в столице Сан-Сальвадоре также был направлен против введения биткоина в качестве официальной валюты наряду с долларом. На транспарантах и плакатах видны требования остановить введение криптовалюты как законного средства оплаты.

Протесты также были направлены против освобождения судей Верховного суда и возможного второго срока Букеле. В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая ввела криптовалюту в качестве официальной платёжной единицы и установила банкоматы для обмена валюты.

ЖЕНЩИНА: Мы требуем немедленного восстановления конституционного порядка. Мы не согласны с переизбранием президента. Мы требуем, чтобы закон о биткоине отменили. Когда его принимали, мнение населения не спросили. Он полезен только для тех, у кого есть деньги, обманщиков, которые с помощью него отмывают миллионы.

С 2001 года в Сальвадоре в качестве платёжного средства используется доллар. Поэтому страна зависит от финансовой политики американского центробанка. Для экономического роста государства необходимо ввести цифровую валюту, стоимость которой будет зависеть только от критериев рыночной экономики, аргументирует правительство.

Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.