Frankfurter Allgemeine: биткоин не нужен — сальвадорцы протестуют против новой официальной валюты страны

Тысячи сальвадорцев вышли на улицы в знак протеста против президента Найба Букеле и введения биткоина в качестве официального платёжного средства, сообщает Frankfurter Allgemeine. Люди убеждены, что криптовалюта поможет только обманщикам, которые с её помощью отмывают миллионы. Власти же настаивают, что цифровые деньги нужны для экономического развития государства.
В воскресенье тысячи сальвадорцев вышли на уличные протесты против президента Найиба Букеле. Протест в столице Сан-Сальвадоре также был направлен против введения биткоина в качестве официальной валюты наряду с долларом. На транспарантах и плакатах видны требования остановить введение криптовалюты как законного средства оплаты.
Протесты также были направлены против освобождения судей Верховного суда и возможного второго срока Букеле. В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая ввела криптовалюту в качестве официальной платёжной единицы и установила банкоматы для обмена валюты.
ЖЕНЩИНА:Мы требуем немедленного восстановления конституционного порядка. Мы не согласны с переизбранием президента. Мы требуем, чтобы закон о биткоине отменили. Когда его принимали, мнение населения не спросили. Он полезен только для тех, у кого есть деньги, обманщиков, которые с помощью него отмывают миллионы.
С 2001 года в Сальвадоре в качестве платёжного средства используется доллар. Поэтому страна зависит от финансовой политики американского центробанка. Для экономического роста государства необходимо ввести цифровую валюту, стоимость которой будет зависеть только от критериев рыночной экономики, аргументирует правительство.
Россия и Южная Корея намерены наращивать сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, сообщили в Минвостокразвития по итогам переговоров министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал итоги поединка за временный титул организации, в котором россиянин Пётр Яном победил американца Кори Сэндхагена.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. Он отметил, что город функционирует в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Хавьер Мендес, американский тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что другой его подопечный из России, Зубайра Тухугов, подерётся за титул организации в полулёгком весе, если продолжит побеждать.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Хама в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение».
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду на заключительные матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией не был вызван голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
Бывший футболист мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф сообщил о запуске совместного проекта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго заявил, что для того, «чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие».
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об эффективности режима нерабочих дней, заявила, что «это зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает оправданным вызов в сборную России футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, несмотря на неудачное выступление красно-белых в последних матчах.