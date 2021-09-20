NBC: американцы активно покупают поддельные карточки вакцинации

В Соединённых Штатах активно растут продажи поддельных карточек вакцинации, причём в некоторых случаях они продаются по несколько сотен долларов за штуку, передаёт NBC. Как отмечается в материале, из-за рубежа они поступают в основном из Китая, при этом их также изготавливают и внутри страны.

Продажи поддельных карточек вакцинации от COVID-19 бурно растут. Некоторые продаются за сотни долларов. Погранично-таможенная служба заявила, что они уже прекратили считать, сколько прибывающих из-за рубежа посылок с такими поддельными карточками они перехватывают.



С нами на связи корреспондент NBC Кевин Колье, который подробнее расскажет нам об этом.



Сразу возникает столько вопросов. Что происходит? Почему цены так взлетели? И откуда поступают все эти поддельные карточки?



КЕВИН КОЛЬЕ, корреспондент NBC: Перехватываемые крупные посылки прибывают по почте из Китая. Об этом заявил представитель Погранично-таможенной службы, с которым я вчера пообщался. Так вот все они прибывают из Китая, в основном из Шэньчжэня, некоторые из окрестностей Шанхая. И это на международном уровне. Внутри страны их гораздо сложнее отследить. Многие люди могут изготавливать их у себя дома с помощью принтера.



Похоже, мессенджер Telegram стал популярным местом для тех, кто продаёт эти поддельные карточки вакцинации. А как эти сделки обычно совершаются? Если вы ищите такую вещь, хотя делать этого не следует, то как всё происходит?



КЕВИН КОЛЬЕ: Telegram почти вообще никак не модерируется и не регулируется. Я вступил там в контакт с несколькими продавцами. Каждый хотел получить платёж в биткоинах, так что удачи с возвратом средств, если это не сработает. Как они заявили, одна карта будет стоить мне от 70 до 200 долларов. Повторюсь, это за один листок бумаги, который выдаётся бесплатно всем, кто проходит вакцинацию.



И каждый продавец выспрашивал у меня огромное количество определённых персональных данных, которые никакого отношения не имели к отправке мне поддельной карточки вакцинации. Они спрашивали дату рождения, номер телефона и тому подобное. Всем привившимся известно, что вам ничего этого не надо. А тут вы просто получаете заполненную от руки карточку, что выглядит очень подозрительно. И каждый из них рассказал мне в том или ином виде вариацию одной и той же истории, что им всё это (персональные данные. — ИноТВ) нужно для оформления документов, будто они собираются зарегистрировать меня через доктора или через Центры по контролю и профилактике заболеваний. Однако на самом деле всё это делается совершенно иначе.



Да, верно. Кевин, а что обо всём этом говорят власти и какие усилия предпринимаются для того, чтобы всё это остановить? Людей, по сути, просто обманывают или они действительно получают эти карточки?



КЕВИН КОЛЬЕ: Погранично-таможенная служба до сих пор перехватывает посылки. ФБР и другие правоохранительные органы периодически арестовывают людей за использование или торговлю поддельными карточками вакцинации. Но на самом деле нет никакого реального способа эффективно отслеживать это по всей стране, поскольку эти карточки не планировалось использовать как паспорта вакцинации или как идентификатор вакцины. Просто у нас действует отнюдь не такая система, из-за которой можно было бы предположить, что многие люди захотят ложно заявлять о прохождении вакцинации.



Кевин, большое вам спасибо за предоставленную информацию.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.