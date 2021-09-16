WP: «очередной мрачный рубеж» — почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения COVID-19

Практически каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, передаёт The Washington Post. Как отмечает издание, «ещё ошеломительнее» темпы, с которыми COVID-19 поражает молодых темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей США.

Соединённые Штаты достигли «очередного мрачного рубежа»: «ужасающей отметки», при которой последствия заражения COVID-19 унесли жизни каждого 500-го американца, и произошло это за 19 месяцев с начала пандемии, сообщает The Washington Post.

По словам профессора профилактической медицины в Университете Южной Калифорнии Джеффри Клаузнера, учитывая уровень смертности от коронавируса и численность населения США, «мы находимся примерно там, где и предсказывали, при абсолютно неконтролируемом распространении инфекции».

Так, несмотря на коронавирусные ограничения, в том числе ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов и тестирование, которые должны были замедлить распространение вируса до тех пор, пока вакцинация не сможет его победить, «недостаточно людей привились, и триумф науки сошёл на нет». При этом люди продолжают болеть коронавирусом и умирать от его последствий.

Результат: на этой неделе число погибших от COVID-19 превысило 663 тыс. человек, что значит, что от последствий коронавируса умер примерно каждый 500-й американец.

И хотя количество смертей от вируса «поражает воображение», «ещё ошеломительнее» The Washington Post называет темпы, с которыми он поражает темнокожих, латиноамериканцев, а также коренных жителей в США в возрасте от 30 до 50 лет.

По словам вице-президента Сиэтлского совета по здоровью индейцев Абигейл Эхо-Хоук, смертность от COVID-19 ассоциируется с людьми старшего поколения, однако община американских индейцев потеряла много молодых представителей. Шесть друзей и родственников Эхо-Хоук — все моложе 55 лет — умерли от коронавируса.

Как отмечает издание, пандемия пролила свет на веками переплетавшиеся социальные, экологические, экономические и политические факторы, которые подрывают здоровье и сокращают жизнь не белого населения Соединённых Штатов. Все эти факторы подвергают этнические меньшинства повышенному риску хронических заболеваний, которые делают их уязвимыми для коронавируса. Многие из этих же факторов подпитывают дезинформацию, недоверие и страх перед вакцинацией.

В частности, у множества из этих людей нет врача, к которому они могли бы обратиться с симптомами, или у которого сдали бы анализы, или обсудили бы с ним вопрос безопасности и эффективности прививки от коронавируса. При этом даже при наличии врача и страховки консультация может обойтись им слишком дорого, пишет The Washington Post.