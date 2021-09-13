Экс-глава CDC: нам ещё далеко до конца пандемии
Это обещание увеличить масштабы тестирования. Уже неоднократно заявлялось: мы расширим программу тестирования, у нас всё будет превосходно. Однако очевидно, что в этом направлении было сделано недостаточно. Что вызвало подобную заминку: проблемы с ресурсами, перебои в производстве, из-за которых нам не удаётся получить больше доступных тестов там, где это необходимо?
РИЧАРД БЕССЕР, бывший и.о. директора ЦКПЗ США: Знаете, судя по моим наблюдениям, из-за того, что происходило в июне и в начале июля, когда показатели (по числу заболевших. — ИноТВ) всё падали и падали, когда у нас было по 10 тысяч случаев в день — невероятно низкий показатель, инициатива по дальнейшему введению в школах программ тестирования сходила на нет. В рекомендациях ЦКПЗ по школам звучал призыв запускать программы тестирования лишь в тех случаях, когда зафиксирован значительный или высокий уровень передачи болезни. Однако у нас тогда ничего подобного не было.
А затем пришёл «дельта»-вариант, и произошли серьёзные изменения. С тех пор мы пытались наверстать упущенное. При этом у производителей не было никаких стимулов выпускать тесты, которые, как они считали, никто не будет использовать.
Ещё в июне и в июле никто не задумывался о том, чтобы держать дома тесты для проверки себя перед поездкой на работу, поскольку уровень заболеваемости во многих местах был очень низким. А теперь мы играем в догонялки.
Кроме того, по-моему, в конце весны, в начале лета была недооценка ситуации в вопросе о том, где мы находимся в плане пандемии. Нам ещё далеко до конца пандемии. У нас нет ни малейшего представления, на что будут похожи следующие варианты (коронавируса. — ИноТВ). Сейчас все это уже признают, однако, на мой взгляд, был такой период, когда было объявлено о нашей независимости от вируса. Но, как вам уже известно, дела обстояли иначе.
Дата выхода в эфир 10 сентября 2021 года.
Ссылки по теме
-
France 2: французские медики всё чаще страдают от агрессии антипрививочников
-
Telegraph: пропали впустую — Британия отправляет на свалку сотни тысяч вакцин AstraZeneca
-
Sky News: «это надолго» — в Британии предупредили о дефиците товаров из-за нехватки водителей фур
-
CNN: «наше терпение на исходе» — Байден объявил об обязательной вакцинации, которая затронет до 100 млн американцев