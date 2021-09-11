France 2: французские медики всё чаще страдают от агрессии антипрививочников

Противники вакцинации во Франции ведут себя всё более агрессивно, констатирует France 2. Как сообщает телеканал, всё чаще медицинские работники в стране сталкиваются с угрозами в свой адрес или физической агрессией со стороны антипрививочников. Тем не менее, врачи не пасуют перед запугиваем и продолжают отстаивать свою позицию, отмечается в репортаже.

Отношение к фармацевту как к коллаборационисту в Монпелье. Поджог центров вакцинации. Или испорченные вандалами двери здания, в котором, по мнению антипрививочников, жил директор больничного комплекса Марселя. Материальный ущерб, а порой и физическая агрессия. Жюлья Федри — врач-терапевт, которая руководит центром вакцинации. Она получала смертельные угрозы и даже была побита мужем пациентки.

ЖЮЛЬЯ ФЕДРИ, врач-терапевт, координатор центра вакцинации: Эта дама кричала, что мы хотим её убить, что мы не сознаём, что делаем, что мы некомпетентны и так далее. И в какой-то момент её муж направился через весь центр вакцинации ко мне и ударил меня. На мой взгляд, это было весьма агрессивно и прошло безнаказанно.

Врач написала заявление и получила полицейскую охрану. Подобные физические нападки на врачей — редкость, в то же время количество угроз растёт. Марион Дорден — стоматолог-хирург. Этим летом она опровергала аргументы противников вакцинации на одном интернет-сайте. Из-за своей позиции она получила следующее анонимное письмо.

МАРИОН ДОРДЕН, стоматолог-хирург: Во вторник, придя в свой кабинет, то есть сюда, вместе с почтой я получила этот пасквиль: «Вали отсюда со своей шайкой говнометателей». Не понимаю, как мы могли дойти до подобной агрессии.

Она позаботилась о том, чтобы сохранить письмо в файле и собирается подать заявление в полицию. Несмотря на угрозы, она оказывается позволять себя запугивать.

МАРИОН ДОРДЕН: Я продолжу говорить то, что кажется мне справедливым, мне кажется, это мой долг как медицинского работника.

На взгляд этого врача, стоящего во главе профсоюза терапевтов, все эти угрозы — уже слишком.

ЖЕРОМ МАРТИ, врач-терапевт, председатель профсоюза UFML: Это задача политиков — начать действия в отношении этих людей, ведущих подрывную деятельность. Они должны отвечать за свои поступки. Этих людей нужно наказывать или выносить им приговор, но они должны нести ответственность за свои действия. Нельзя позволять им делать такое.

Профсоюзы врачей отныне призывают своих членов систематически подавать заявления в полицию при малейшем происшествии.

Дата выхода в эфир: 9 сентября 2021 года