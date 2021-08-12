BFM TV: во Франции вандалы громят по одному центру вакцинации в день

23:32
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
В правительстве Воронежской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже.
23:27
Слуцкий не смог ответить на вопрос, какое бы место занял «Ракув» в РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвёл итоги ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА против польского «Ракува» (0:1).
23:20
Террористы совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 21 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:14
Власти Воронежа высказались о взрыве газа в автобусе
Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров высказался о взрыве газа в автобусе, в результате которого пострадали люди.
23:13
The Times: в УЕФА намерены заменить финансовый фейр-плей потолком зарплат
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вскоре выпустит заявление, в котором будет объявлено об отмене финансового фейр-плей.
23:04
Талибы заявили о захвате ещё одного крупного города
Члены радикального движения «Талибан»* заявили о захвате столицы провинции Бадгис.
22:58
ФАС и Минэнерго ведут мониторинг ситуации на топливном рынке
ФАС и Минэнерго продолжают осуществлять постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива для поддержания топливообеспечения регионов на стабильном уровне с учётом необходимости проведения плановых ремонтных работ на заводах, а также в условиях возникновения внештатных ситуаций.
22:57
«Чемпионат»: Соболев по новому контракту будет зарабатывать €2 млн в сезон
Стали известны финансовые условия нового контракта форварда московского «Спартака» Александра Соболева с красно-белыми.
22:46
Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе возросло до 14
Замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьёв заявил, что в результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 14 человек.
22:44
Агент Инсинье подтвердил, что его клиентом интересуется «Зенит»
Винченццо Писакане, агент форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, прокомментировал информацию относительно возможного перехода футболиста в петербургский «Зенит».
22:36
Росавиация проведёт проверку «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке
В Росавиации заявили, что ведомство проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после падения её вертолёта Ми-8 на Камчатке.
22:30
Слуцкий: явного преимущества у нас не было
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от польского «Ракува» (0:1) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.
22:25
Синоптик Тишковец рассказал о возможных сроках начала новой климатической эпохи
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о сроках начала новой климатической эпохи.
22:15
Рублёв проиграл Иснеру и вылетел с турнира АТР в Торонто
Россиянин Андрей Рублёв уступил американцу Джону Изнеру в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Торонто.
22:13
ТАСС: при взрыве газа в маршрутке в Воронеже пострадали 12 человек
При взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
22:03
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Атлантическом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в Атлантическом океане.
22:02
В «Спартаке» заявили о намерении продлить контракт с Джикией
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб в ближайшее время продлит контракт с капитаном команды Георгием Джикией.
21:55
В ДТП под Ярославлем погибли три человека
В Угличском районе Ярославской области на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Углич — Череповец в районе деревни Баскачи произошло столкновение автомобилей Volvo и Great Wall.
21:47
Sky Sport Italia: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Наполи» Инсинье
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:41
США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле.
21:31
«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА казанский «Рубин» проиграл польскому «Ракуву».
21:24
Губерниев поддержал идею натурализации Жиго
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной натурализации французского центрального защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
21:22
В Минобороны рассказали о тушении пожаров под Иркутском и в мордовском заповеднике
В Минобороны России рассказали, что за сутки самолёты военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожаров в Иркутской области и на территории Мордовского государственного природного заповедника.
21:09
Число жертв наводнения в Турции увеличилось до 17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв наводнения в стране увеличилось до 17.
21:07
Орлов раскритиковал тренерские методы Винер-Усмановой
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о методах работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
20:55
«СЭ»: Соболев подписал новый контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях
Форвард Александр Соболев продлил действующий контракт с московским «Спартаком».
20:55
Экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде запрещён въезд в Россию на 50 лет
МВД России приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде.
20:51
В МЧС Крыма рассказали о подтоплениях после выпадения обильных осадков
В главке МЧС по Крыму рассказали, что за прошедшие сутки, 12 августа, осадки были зарегистрированы на территории Кировского и Ленинского районов.
20:49
Заслуженный врач России рассказал о новом варианте COVID-19 «йота»
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал о новом варианте COVID-19 «йота».
20:41
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка
В СК возбудили уголовное дело в отношении жительницы Красноглинского района Самарской области, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына.
20:34
В Кировской области вынесли приговор обвиняемому в нападении на таксиста
В Кировской области суд вынес приговор 28-летнему мужчине, обвиняемому в нападении на таксиста.
20:34
Суд вынес приговор экс-депутату Кировской городской думы
Суд вынес приговор бывшему депутату Кировской городской думы Дмитрию Никулину.
20:30
В Эстонии девять человек пострадали в результате взрыва газа в доме
Девять человек пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме эстонского города Тарту.
20:29
«Челси» объявил о трансфере Лукаку
Лондонский «Челси» сообщил о переходе форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
20:20
В московской поликлинике выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что «совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64».
20:16
Арбитр матча «Рубин» — «Ахмат» был дисквалифицирован на две игры
Главный арбитр матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян дисквалифицирован на две игры из-за допущенных грубых ошибок.
20:09
В Турции заявили о взятии всех лесных пожаров под контроль
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.
20:08
Московский центр реабилитации диких животных принял 28 новых питомцев
Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы принял в июле 28 новых питомцев. Общее число обитателей достигло 549.
20:07
На Всероссийский фестиваль национальных видов спорта в Удмуртию прибыли спортсмены из 42 регионов
На Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта в Удмуртию прибыли спортсмены из 42 регионов.
20:06
В Калининграде увеличат площадь зелёных зон
В Калининграде планируют увеличить площадь зелёных зон. Соответствующие изменения внесены в новую редакцию генплана.
20:05
В Татарстане ребёнок ранил себя из пневматического оружия
В Татарстане в городе Заинске организована проверка по факту ранения ребёнка из пневматического оружия.
20:04
На портал «Узнай Москву» добавили посвящённый Достоевскому маршрут
На портал «Узнай Москву» добавили маршрут с аудиогидом «Достоевский в Москве: детство на Божедомке».
20:03
Минспорт подключился к решению вопроса получения визы США для Ласицкене и Сидоровой
Министерство спорта России отреагировало на заявление легкоатлетки Марии Ласицкене о трудностях с получением американской визы для участия в Бриллиантовой лиге в Юджине.
20:01
В Кирове направили 16 млн рублей на уличное освещение
В 2021 году на 135 участках в Кирове должно быть обеспечено уличное освещение. На работы направлено 16 млн рублей.
20:00
В Московском планетарии дали советы по наблюдению за метеорным потоком Персеиды
Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва разъяснила, где и когда лучше увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.
19:58
Генсек ООН Гутерреш обеспокоен ситуацией в Афганистане
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш «глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре».
19:55
В Москве рассказали о новой программе подготовки помощников по уходу в домах-интернатах
Помощников по уходу в домах-интернатах в Москве будут готовить по новой программе.
19:49
Тренер «Бенфики»: Витория может добиться успехов в России
Тренер «Бенфики» Жорже Жезуш заявил, что наставник московского «Спартака» Руй Витория способен добиться успехов в России.
19:48
Житель Кирова признался в угрозах прокурору, который участвовал в суде по делу Навального
Задержан житель Кирова, подозреваемый в угрозах прокурору Екатерине Фроловой, выступавшей обвинителем на процессе по отмене условного срока осуждения Алексею Навальному.
19:40
Синоптик Тишковец заявил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС рассказал, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».