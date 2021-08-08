BFM TV: протестующих всё больше — во Франции в четвёртый раз прошли марши против санитарных пропусков

Во Франции четвёртую субботу подряд прошли акции протеста против вакцинации и введённых правительством санитарных пропусков, передаёт BFM TV. На улицы более чем 150 городов по всей стране вышло свыше 237 тысяч человек — больше, чем на прошлой неделе.

Они выходят на улицы четвёртую субботу подряд, и их всё больше. В Париже прошло четыре различных шествия. Среди демонстрантов — противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации.

ЖЕРОМ, глава компании: Я отец семейства, и я хочу сохранить право защитить своего ребёнка от этой вакцины. Он не входит в возрастную группу, для которой представляет опасность этот тип вируса.

КРИСТИНА, участница демонстрации: Сегодня я хотела бы продемонстрировать свободное и осознанное согласие в кодексе об охране здоровья. А «свободное согласие» подразумевает, что человека не подвергают шантажу — конечно, никакого шантажа на работе, а также по предоставлению доступа в определённые места.

В столице демонстрация носила политический характер: в ней участвовали «жёлтые жилеты», развевались французские флаги и даже появлялись некоторые символы леворадикалов.

Чуть дальше Флориан Филлипо собрал более 10 тысяч человек. Перед своими сторонниками он потребовал отмены санитарных пропусков.

ФЛОРИАН ФИЛИППО, кандидат ассоциации «Патриоты» на президентских выборах: Снова собралась большая толпа. Это потому, что мы знаем: в конце концов народ Франции не позволит себя одурачить, народ Франции не подчинится тирану!

Самые масштабные протесты прошли в городах на юге страны. Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Тулона или, как здесь, Ниццы. Демонстрации в целом проходили спокойно, кроме нескольких столкновений в Лионе, напряжённости со стражами правопорядка и применения слезоточивого газа. В крупнейших городах страны число протестующих увеличилось по сравнению с прошлой неделей.