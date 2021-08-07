France 24: санитарный пропуск в Италии не вызвал таких протестов, как во Франции

Итальянские власти ввели санитарный пропуск, который необходим всем, кто хочет попасть в бар, ресторан или музей. В дальнейшем его действие планируют расширить и на образовательные учреждения. Как отмечает France 24, в Италии, стране, которая больше европейских соседей пострадала от пандемии, эта мера не вызывает таких споров, как во Франции.

С этой среды итальянцы должны показывать, что их руки чисты — вернее, что у них есть зелёный пропуск, — чтобы попасть в бары, рестораны и музеи. Правительство хочет также расширить действие своих зелёных пропусков на самолёты, поезда, паромы и далее на учебные заведения.

РОБЕРТО СПЕРАНСА, министр здравоохранения Италии: Мы намерены сделать всё, чтобы в сентябре снова открыть школы, в полной безопасности, со всеми уроками в очном присутствии. Этим законом мы делаем обязательным наличие зелёного пропуска для доступа в школу всего школьного персонала.

В Риме эти меры не вызывают таких споров, как во Франции. В этом прививочном центре объявление о расширении действия итальянского пропуска подстегнуло рост числа прививающихся — 1600 вакцинаций в день. Для многих разница в отношении к привитым и непривитым не представляет собой проблему.

ИТАЛЬЯНЕЦ: Если вакцина способна помочь нам выбраться из этой ситуации, это хорошо! Зачем ей противиться? Для меня это абсурд.

ИТАЛЬЯНКА: Я согласна, потому что я верю, что вакцинация — это единственный возможный выход. С научной точки зрения я не знаю, и я полагаюсь на науку. Я думаю, это единственное, что можно сделать, так что я говорю да зелёному пропуску.

Власти предусмотрели санкции для тех сотрудников, у которых не будет пропуска в ближайшие пять дней. Италия была первой страной в Европе, где вакцинацию сделали обязательной для работников здравоохранения. 300 врачей подали в суд на это решение. С начала пандемии Италия — одна из наиболее затронутых коронавирусом стран. Здесь зафиксировано больше 128 тысяч смертей.

Дата выхода в эфир 06 августа 2021 года.