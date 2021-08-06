France 24: Конституционный совет Франции одобрил новые меры против COVID-19, но запретил увольнять людей

Конституционный совет Франции одобрил принятый ранее законопроект о введении обязательной вакцинации против COVID-19 для врачей и о санитарных пропусках в общественных местах, передаёт France 24. Однако он исключил из закона ряд мер, в том числе позволяющих расторгать срочный трудовой договор, если работник не может предоставить такой пропуск.

Закон о санитарном пропуске принят. Вакцина, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесённом заболевании скоро станут обязательными для посещения баров и ресторанов, а также некоторых торговых центров. Это же волшебное средство будет необходимо и посетителям и пациентам в учреждениях здравоохранения и домах пенсионеров. Но Конституционный совет уточнил, что санитарный пропуск никогда не должен быть препятствием для доступа к медицинской помощи.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения: Мы никогда не прекратим лечить кого бы то ни было, если у него не будет санитарного пропуска. Никогда мы не помешаем семье увидеться с близкими в конце жизни, в критической ситуации. Конечно нет!

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА: Итак, этот документ одобрен.

Этот законопроект был одобрен 25 июля в Национальной ассамблее и в сенате. По некоторым положениям вроде обязательной вакцинации для врачей пришли к консенсусу. Но использование санитарных пропусков в повседневной жизни всех французов продолжает вызывать разногласия как среди политиков, так и внутри общества. Последние недели сотни тысяч французов вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение.

Члены Конституционного совета убрали определённые положения из законопроекта, как, например, преждевременное прерывание срочного трудового договора в случае, если работник не может предоставить свой санитарный пропуск. Убрали также и обязательную изоляцию больных на 10 дней. Судьи посчитали это мерой, нарушающей свободу, непропорциональной и неадекватной для нынешней ситуации.

Дата выхода в эфир 05 августа 2021 года.