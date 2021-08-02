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France 2: во Франции «кабаре-бригады» следят за соблюдением антиковидных правил в ночных клубах

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во всех ночных заведениях Франции должны соблюдать введённые правительством правила по борьбе с распространением COVID-19: персонал обязан носить маски, а посетители — иметь действующие санитарные пропуска. Выполнение этих предписаний проверяют специальные «кабаре-бригады», которые патрулируют улицы по ночам и выписывают штрафы, передаёт France 2.

Ночью по улицам Парижа разгуливают сотрудники бригады по пресечению сутенёрства. Они являются членами организации, которую прозвали «кабаре-бригада». В её работу входит контроль за соблюдением норм в ночных заведениях.

ЧЛЕН БРИГАДЫ: Мы можем войти, чтобы проверить…
 
УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛУБА: Да-да, конечно.
 
ЧЛЕН БРИГАДЫ: Обойти несколько клиентов внутри.
 
Проверка числа разрешённых клиентов, обязательное наличие масок для персонала, действующий санитарный пропуск для любителей тусовок: патруль тщательно изучает каждую деталь. В этом заведении ничего незаконного, но в месте чуть подальше бригада выясняет, что персонал не носит маски.
 
ЧЛЕН БРИГАДЫ: Ношение масок является частью обязательных мер.
 
АНТУАН БУРАШО, менеджер ночного клуба Bowie Odysée: Понятно, я не знал.
 
ЧЛЕН БРИГАДЫ: Это даёт основание для официального предупреждения.
 
АНТУАН БУРАШО: Нет, но послушайте, это совсем не станет проблемой. Мы должны их заставить проходить тестирование или необязательно?
 
ЧЛЕН БРИГАДЫ: Пока только ношение маски. Пока им необязательно иметь санитарный пропуск.
 
АНТУАН БУРАШО: Здесь у нас небольшое нарушение одного из правил, которое мы упустили. Нам о нём вежливо напомнили, и мы обратим на это внимание.
 
Наказание за такое нарушение — 1500 евро.
 
В 300 километрах в Дижоне со стороны клиентов более-менее соблюдается правило об обязательном предоставлении санитарного пропуска.
 
МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Проходить тестирование каждые два дня через какое-то время это надоедает.
 
ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Жаль. Мы всего лишь хотим повеселиться.
 
Тем, у кого нет QR-кода, не надо впадать в панику: установленная по случаю палатка позволяет им пройти тест на антитела. Результат будет известен через 15 минут.
 
ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Если бы нельзя было сдавать тест, вечер бы закончился.
 
МОЛОДАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Не нужно записываться, так что это удобно. К тому же не так много народу.
 
Сегодня вечером сотня человек получила отрицательный результат теста и получила свой заветный пароль, чтобы присоединиться к другим на танцполе.
 
Дата выхода в эфир 01 августа 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 2 Франция Европа
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