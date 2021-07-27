Le Figaro: «ещё одна неблагодарная работа» — французские полицейские не в восторге от обязанности проверять QR-коды у граждан

Французские полицейские без энтузиазма встретили введение правительством «санитарных пропусков» для посещения общественных мест, ведь контроль за их применением будет возложен на них, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, представители правоохранительных органов жалуются, что эта миссия будет отнимать у них время от других важных задач, а также задаются вопросом о возможности проверок в районах, где царит беззаконие.

«Разочарованные, но дисциплинированные», — так описывает Le Figaro настрой, преобладающий в правоохранительных органах накануне вступления в силу мер по контролю санитарных пропусков у граждан. По мнению генерального секретаря профсоюза сотрудников полиции Alliance Фабьена Ванхемельрика, «эта миссия станет дополнением к остальным, нагромождающимся друг на друга: борьбе с семейным насилием, уличными гонщиками, наркотиками, не говоря уже о террористической угрозе и повседневной работе полиции».



Один из его коллег по профсоюзу Unité-SGP-FO, в свою очередь, опасается, что в подразделениях не будет достаточно новых защищенных ноутбуков для сканирования QR-кодов. Другой полицейский предполагает появление двойных стандартов при проверке документов, «как при каждом закручивании гаек»: одно дело проверки заранее известных людей, на которых легко возложить вину, и другое — более небрежные, а порой и почти невозможные проверки в районах, где царит беззаконие и куда полиция может проникнуть только форсированными группами и на очень ограниченное время.



Глава профсоюза Synergie-Officiers Патрис Рибейро согласен, что именно полицейским придется выполнять грязную работу. Денис Якоб из ассоциации Alternative Police указывает, что необходимость «протягивать руку помощи» медицинским службам контроля беспокоит сотрудников правопрядка. Он напоминает, что не все полицейские вакцинированы…



Тем временем МВФ Франции готовится взять на себя роль регулятора, сообщает издание. «В первую неделю будет много разъяснений: мы присутствуем и сопровождаем», — говорит префект юга Франции. По словам чиновника, несмотря ни на что, полицейские, исполняя новые функции, будут чувствовать свою легитимность, ведь большинство французов поддерживает их, несмотря на то, что эта миссия остаётся неблагодарной.