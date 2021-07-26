Le Figaro: «всё как в 2018-м» — протесты против вакцинации в Париже напомнили о временах «жёлтых жилетов»

Субботняя демонстрация против введения санитарных пропусков в Париже закончилась столкновениями протестующих с полицией на Елисейских полях — совсем как акции «жёлтых жилетов» несколько лет назад, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, возвращение на улицу, ставшую символом сопротивления политике Эммануэля Макрона, вызвало восторг у активистов. Возможно, оно придаст новый импульс движению, практически угасшему за последние годы, предполагает издание.

Субботняя демонстрация против введения санитарных пропусков должна была быть такой же спокойной и послушной, как неделю назад, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, эта цель была достигнута, но лишь на время.

Различные мирные — за исключением попытки установить баррикады в 9-м округе — шествия в столице собрали, по данным властей, 11 тыс. участников. Однако если в Париже численность протестов снизилась по сравнению с предыдущей неделей, на национальном уровне количество протестующих увеличилось, замечает издание. Но по мнению участников, этого недостаточно: «Люди не реагируют достаточно быстро», — с сожалением отметил представитель движения «жёлтых жилетов».

Тем временем к концу дня настроение резко переменилось. Прошёл слух, что демонстранты направляются на Елисейские поля, где проходили многочисленные митинги «жёлтых жилетов» и ожесточённые столкновения с полицией в 2018-м и 2019 году. Туда устремились участники различных демонстраций: «возвращение на самый красивый проспект Мира стало бы успехом, почти военным завоеванием, увенчанием дня шествий, которые некоторые сочли слишком спокойными», пишет газета.

После 17 часов сотни демонстрантов — 200, по данным полиции, — прибыли на Елисейские поля. «Вот мы и пришли! Давненько нас не было», — прокричал один из протестующих. Вначале правоохранители, похоже, растерялись и отступили, позволив толпе пройти вперёд, отмечает издание. Однако вскоре раздались первые выстрелы слезоточивым газом, распугавшие зевак. Тут же для оттеснения демонстрантов прибыл водомёт, а протестующие начали бросать в полицейских строительные заграждения и растения.

«На несколько часов Елисейские поля приняли вид, знакомый по каждому из субботних выступлений «жёлтых жилетов», — передаёт Le Figaro. Столкновения, метание бутылок, жёсткие задержания, даже попытки возвести временные баррикады из заграждений. «Гнев ощутим», — констатирует газета. «Надо их продавить», — объяснял один из участников, раздражённый отсутствием боеспособности своих товарищей. «Вы трусы!» — кричал правоохранителям другой протестующий, в то время как его жена пыталась удержать его. «Эта знаменитая игра в кошки-мышки, которую видели столько раз с ноября 2018-го по март 2019-го, продолжалась несколько часов. «Свобода», «Макрон, уходи в отставку», — слышалось одновременно с парой взрывов гранат», — описывает события газета.

Как сообщает издание, правоохранительные органы окончательно восстановили контроль над ситуацией после 19:30. «Символично, однако, что демонстранты считают, будто выиграли битву: возвращение на Елисейские поля, улицу, долгое время закрытую префектурой для «жёлтых жилетов», вызвало у них восторг, а также представлялось им вызовом властям», — замечает Le Figaro.

Однако остаются два заметных различия по сравнению с периодом подъёма общественного движения 2018 года. Во-первых, участники не вымещали агрессию на магазинах и ресторанах, выходящих на проспект. Кроме того, столкновения оставались локальными, и правоохранительные органы быстро одерживали в них верх. «Не столь многочисленные протестующие не смогли воспроизвести сцены городской партизанской войны в декабре 2018-го», — констатирует издание.

Однако картина беспорядков на этой улице после спокойных и дисциплинированных послеобеденных шествий, поражает, пишет газета. «Теперь, когда они смогли вернуться в это место, ставшее символом самой яростной оппозиции Эммануэлю Макрону, захотят ли «жёлтые жилеты» возобновить свою активность? Может ли движение против санитарных пропусков разжечь пламя их готовности действовать? Во всяком случае, они хотят в это верить. Это они продемонстрировали в субботу», — заключает Le Figaro.