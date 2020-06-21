«Оторванная от жизни власть и расколотое общество» — обозреватель Figaro объяснил причины кризиса во Франции

В глазах стороннего наблюдателя Франция выглядит теряющей свой статус расколотой страной, а её президент занят самовосхвалением, и власть отступает под натиском этнических меньшинств, пишет обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. При этом истоки всех кризисов последних лет – от акций «жёлтых жилетов» до антирасистских собраний последних недель – нужно искать в неспособности оторванной от реальности власти понять расколотое общество, потерявшее собственную идентичность, уверен журналист.

Сторонний наблюдатель, глядя на Францию, обнаруживает рушащуюся и теряющую свой статус расколотую страну, президент которой занят самолюбованием и самовосхвалением, уверен обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон похвалился тем, как была организована изоляция во Франции, не упомянув о провале «якобинского государства», которое в течение долгого времени было неспособно обеспечить страну хотя бы масками.

Президент выразил желание «обозначить новый путь», но готов ли он извлечь уроки из накапливающихся в период его правления кризисов, задаётся вопросом автор. По убеждению обозревателя, эти уроки должны привести главу государства к отказу от «универсалистского прогрессизма», который он защищает «во имя устаревшей современности».

От бунта «жёлтых жилетов» до обвинений в адрес республиканской полиции со стороны меньшинств и профсоюзных забастовок против пенсионной реформы и фальшивой войны государства с коронавирусом — все эти кризисы уходят корнями в неспособность государства понять расколотое общество, полагает Риуфоль.

«Периферийная Франция всё ещё претендует на своё место в демократии, конфискованной кланом элит», — пишет автор. Трудовой класс высказал своё предпочтение пенсионным схемам, учитывающим различия в жизни. Пандемия коронавируса продемонстрировала пользу протекционистских государств и границ. А «антирасисткие» собрания против «белых привилегий» напомнили, что настоящие «толпы, охваченные ненавистью» — это не только «проявления популистской чумы», как хотелось думать Эммануэлю Макрону.

Любовь к Франции обязывает не лгать ей о её состоянии и признать жестокую правду о том, что «мы больше не играем во дворе с большими ребятами», считает Риуфоль. Так называемые «реформы большого взрыва», которыми были опьянены оторванные от жизни сторонники Макрона, так и не произвели заметного эффекта. При этом насильственным образом была повреждена «душа нации» — её «глубинная идентичность» была заражена чувством вины, покаяния, ненависти к себе, преклонением перед «другими». Кризис идентичности стал причиной неблагополучия как сельской Франции, так и космополитичных городов и иммигрантских пригородов, полагает автор.

Сторонний наблюдатель также может увидеть, что власть «отступает» под натиском этнических меньшинств, которые противостоят ей вплоть до её унижения. Хотя президент с удовлетворением отметил, что «государство выдержало» испытание изоляцией, обусловленной «гуманистическим выбором», на самом деле порядок в сфере здравоохранения пал под натиском беспорядка в области безопасности. В Дижоне потребовался полицейский рейд, чтобы остановить вооружённые столкновения чеченских и магрибских группировок, длившиеся четыре ночи. Их перемирие было скреплено в мечети.

В это же время в ответ на «антирасистские протесты», прокатившиеся по стране после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, министр внутренних дел Франции объявил, что «эмоции стоят выше правовых норм», позволив родным умершего в 2016 году во время задержания чернокожего француза Адама Траоре безнаказанно организовывать демонстрации против предполагаемого полицейского произвола. При этом к эмоциям французам, не имеющим возможности приблизиться к близким, умирающим в домах престарелых, правительство осталось бесчувственным, замечает обозреватель.

Тем временем, «великий маскарад» антирасистских собраний показал своё истинное лицо в минувшую субботу, когда участники протестной акции стали выкрикивать оскорбления в адрес евреев и белых, призывы к бойкоту Израиля, а в руках демонстрантов были замечены палестинские флаги. Как напоминает автор, в декабре 2018 года глава МВД Франции Кристоф Кастанер сказал «жёлтым жилетам»: «Хватит». Осмелится ли Макрон заявить то же новым оккупантам, задаётся вопросом журналист.