Le Figaro: «Нельзя подчинить прошлое потребностям настоящего» — член антирасистского общества выступил против сноса памятников

Францию охватила пришедшая из США «лихорадка» сноса памятников в рамках войны с рабовладельческим и колониальным прошлым страны, констатирует страницах Le Figaro официальный представитель Международной Лиги против расизма и антисемитизма Стефан Ниве. Однако, на взгляд автора, история всегда сложнее любых попыток подчинить её современной повестке, и однозначных фигур в ней нет. Желающим «переписать» прошедшую эпоху обозреватель предлагает лучше заняться возведением новых памятников.

«Сегодня нашу страну охватила лихорадка, пришедшая из Соединённых Штатов», — констатирует на страницах Le Figaro официальный представитель Международной Лиги против расизма и антисемитизма Стефан Ниве, имея в виду снос памятников, «оправдывающих» торговлю людьми и рабство.

Так, на Мартинике памятник Виктору Шельшеру повалили и разрушили, как «изображение обыкновенного кровавого диктатора», сделав из человека, навсегда отменившего рабство, «защитника расизма». В Метрополии центром негодования стал памятник Жан-Батисту Кольберу напротив Бурбонского дворца в Париже на том основании, что министр финансов Людовика XIV заказал создание Чёрного кодекса, который был утверждён спустя два года после его смерти, и узаконил рабовладение вплоть до 1848 года.

«В едином порыве движение идентитаристов, протягивающее руку этим уничтожителям памятников, способно, не сходя с места, стереть следы и вдохновителя Чёрного кодекса, и его упразднителя, создав с нуля «деколониальную» экспозицию, состоящую из пустых постаментов», — отмечает автор.

В глазах всё большего числа людей эта «шизофреническая ситуация» походит на проявление «фальсификаторской идеологии», претендующей на «написание истории» и упрощение сложной реальности прежних времён, предупреждает Ниве. По его убеждению, желающие рассмотреть историю с точки зрения расовой борьбы на самом деле желают переписать её. «Те, кто сносит памятники, хотят подчинить прошлое идеологическим потребностям собственного настоящего и собственной повестки», — уверен общественный деятель.

Чтобы противостоять этому, «необходимо срочно реабилитировать насыщенность и сложность в мире, где упрощение превратилось в настоящую религию», отмечает автор. Как напоминает Ниве, инициатор Чёрного кодекса Кольбер был человеком эпохи, в которой «защитников прав человека можно было пересчитать по пальцам руки Капитана Крюка». Вольтер был одновременно держателем серьёзного пакета акций Французской Ост-Индской компании и её разоблачителем.

Признанный колонизатор Третьей Республики Жюль Ферри был также создателем всеобщего бесплатного светского среднего образования и автором закона, по которому во Франции до сих пор избираются муниципальные советы. Защитник всех прав и свобод Виктор Гюго поддерживал колониальную политику Франции. Левый антиколониалист Клемансо стрелял в бастующих в городе Вильнев-Сен-Жорж. Кардинал Герлье, расхваливавший маршала Петена в 1940-м году, спас 108 еврейских детей из лагеря, за что посмертно был награждён званием «Праведника народов мира».

«Отец отмены рабства в США» Авраам Линкольн всего за несколько лет до этого говорил о своём желании, «чтобы белая раса занимала господствующее положение». Восставший против Гитлера Уинстнон Черчилль также был человеком времени господства Британской империи и колониальный войн.

«Опасно возводить у подножия наших памятников леса правосудия по воле чрезвычайных трибуналов, которым поручено осуществить суд над историей в пользу быстро состряпанных требований», — замечает Ниве. На его взгляд, «невозможно упрекать Вольтера в том, что он против брака для всех, поносить Кольбера за несоблюдение Европейской конвенции о защите прав человека и ругать Шельшера за то, что он не был противником рабства с колыбели», не пренебрегая глубиной истории «оседанием» фактов.

Вместо разрушения старых памятников автор предлагает возводить новые, а также называть улицы и общественные здания именами людей, «не давших универсализму умереть». К ним Ниве относит, в частности , жертву расистской Америки, «ставшую героиней свободной Франции» Жозефину Бейкер, которая накануне знаменитой речи Мартина Лютера Кинга заявляла: «Вы вместе, как соль и перец (...). Вы, наконец, единый народ, потому что без единства не может быть победы».