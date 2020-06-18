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Sky News: в Лондоне к приезду Макрона «расчехлят» Черчилля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Лондона в честь намеченного на завтра визита в город президента Франции Эммануэля Макрона, снимут специальный короб, который ранее был установлен на памятник Уинстону Черчиллю в центре столицы для защиты монумента от сторонников движения Black Lives Matter, сообщает Sky News. По данным канала, ранее на постаменте памятника написали краской слово «расист».
Sky News: в Лондоне к приезду Макрона «расчехлят» Черчилля
Reuters

Защитный короб, установленный на памятник премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю в центре Лондона после того, как монумент в ходе протестов движения Black Lives Matter испортили надписью, будет снят к визиту в столицу Соединённого Королевства президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт Sky News со ссылкой на официального представителя лондонской мэрии.

Как пишет сайт британского канала, господин Макрон прибудет в Лондон в четверг. Французский лидер встретится c главой британского правительства Борисом Джонсоном, а также в компании принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы примет участие в торжественном мероприятии в честь 80-летней годовщины обращения генерала Шарля де Голля к французам с призывом бороться против оккупировавших страну во время Второй мировой войны немецких захватчиков. По некоторым данным, Макрон также собирается в знак признательности Лондону и всей Великобритании за мужество, проявленное в годы войны, вручить городу Орден Почётного легиона — высшую государственную награду Франции.

Как сообщили Sky News в пресс-службе премьер-министра Великобритании, французский президент будет освобождён от 14-дневного карантина, обязательного для большинства въезжающих в Соединённое Королевство лиц, поскольку принадлежит к особой категории «представителей иностранного государства или территории, прибывающих в Великобританию с деловыми целями», которая освобождается от необходимости проходить карантин.

Памятник Черчиллю поместили в короб 12 июня в преддверии очередной акции протеста Black Lives Matter, поскольку ранее демонстранты написали на его постаменте рядом с именем британского лидера слово «расист», напоминает корреспондент Sky News. Как отмечает журналист, хотя Черчилль и считается в стране героем за умелое управление страной во время Второй мировой и противостояние нацисткому режиму Адольфа Гитлера, он действительно делал расистские высказывания в отношении индийцев, которых он, по собственным словам, «не переносил» и считал «диким народом с дикой религией».

Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию, отмечал, что тот факт, что на памятник может кто-то покушаться, это «абсурд и позор», поскольку Черчилль спас страну от «тирании фашизма и расизма» и за это навсегда останется героем, сообщает Sky News. 

Через несколько дней после того, как монумент поместили в короб, Лондон потрясли «сцены насилия» между сторонниками движения Black Lives Matter, участвовавшими в акции протеста в Гайд-парке, и группой людей, собравшейся на соседней площади Парламента, где и располагается в том числе памятник Черчиллю, говорится в материале Sky. Вышедшие на площадь лица, среди которых журналисты канала заметили «ультраправых активистов», утверждали, что собрались для того, чтобы защитить монументы от посягательств демонстрантов. Полиция, которая с большим трудом смогла разнять две толпы, в итоге арестовала более 100 человек, подчёркивается в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Sky News Великобритания Европа
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Великобритания визит Вторая мировая война митинг памятник расизм Уинстон Черчилль Франция Шарль де Голль Эммануэль Макрон
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