Sky News: в Лондоне к приезду Макрона «расчехлят» Черчилля
Защитный короб, установленный на памятник премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю в центре Лондона после того, как монумент в ходе протестов движения Black Lives Matter испортили надписью, будет снят к визиту в столицу Соединённого Королевства президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт Sky News со ссылкой на официального представителя лондонской мэрии.
Как пишет сайт британского канала, господин Макрон прибудет в Лондон в четверг. Французский лидер встретится c главой британского правительства Борисом Джонсоном, а также в компании принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы примет участие в торжественном мероприятии в честь 80-летней годовщины обращения генерала Шарля де Голля к французам с призывом бороться против оккупировавших страну во время Второй мировой войны немецких захватчиков. По некоторым данным, Макрон также собирается в знак признательности Лондону и всей Великобритании за мужество, проявленное в годы войны, вручить городу Орден Почётного легиона — высшую государственную награду Франции.
Как сообщили Sky News в пресс-службе премьер-министра Великобритании, французский президент будет освобождён от 14-дневного карантина, обязательного для большинства въезжающих в Соединённое Королевство лиц, поскольку принадлежит к особой категории «представителей иностранного государства или территории, прибывающих в Великобританию с деловыми целями», которая освобождается от необходимости проходить карантин.
Памятник Черчиллю поместили в короб 12 июня в преддверии очередной акции протеста Black Lives Matter, поскольку ранее демонстранты написали на его постаменте рядом с именем британского лидера слово «расист», напоминает корреспондент Sky News. Как отмечает журналист, хотя Черчилль и считается в стране героем за умелое управление страной во время Второй мировой и противостояние нацисткому режиму Адольфа Гитлера, он действительно делал расистские высказывания в отношении индийцев, которых он, по собственным словам, «не переносил» и считал «диким народом с дикой религией».
Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию, отмечал, что тот факт, что на памятник может кто-то покушаться, это «абсурд и позор», поскольку Черчилль спас страну от «тирании фашизма и расизма» и за это навсегда останется героем, сообщает Sky News.
Через несколько дней после того, как монумент поместили в короб, Лондон потрясли «сцены насилия» между сторонниками движения Black Lives Matter, участвовавшими в акции протеста в Гайд-парке, и группой людей, собравшейся на соседней площади Парламента, где и располагается в том числе памятник Черчиллю, говорится в материале Sky. Вышедшие на площадь лица, среди которых журналисты канала заметили «ультраправых активистов», утверждали, что собрались для того, чтобы защитить монументы от посягательств демонстрантов. Полиция, которая с большим трудом смогла разнять две толпы, в итоге арестовала более 100 человек, подчёркивается в статье.
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