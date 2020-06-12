Daily Mail: в Лондоне Черчилля «спрятали» от протестующих

Движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») отменило планировавшуюся ранее акцию протеста в лондонском Гайд-парке, опасаясь столкновений с крайне правыми группировками, пишет Daily Mail.

При этом мэр Лондона Садик Хан распорядился закрыть защитной конструкцией такие монументы, как Кенотаф на Уайтхолле, статую Уинстона Черчилля и многие другие знаковые памятники для их защиты от повреждения.

Организаторы протестов Black Lives Matter заявили о необходимости отложить акцию, поскольку, как они указали, «многие группы ненависти» угрожают безопасности тысяч сторонников движения, собиравшихся принять участие в этом мероприятии.

Тем не менее другие антирасистские группы всё ещё намерены провести свои акции протеста в центре Лондона, среди них и движение «Антифашисты поддерживают Black Lives Matter».

Всё это повышает риск насильственных столкновений с крайне правыми группировками, который планируют провести свои «контрпротесты». Они пообещали защитить памятники, находящиеся на Парламентской площади.

В прошлые выходные, как напоминает издание, на памятнике «величайшему» британскому лидеру времён Второй мировой войны Уинстону Черчиллю появилась надпись: «был расистом».

А в другом случае протестующие Black Lives Matter попытались поджечь британский флаг на кенотафе, возведённом в память о британцах, которые погибли в Первой мировой войне.

Между тем британское правительство рассматривает вопрос о введении новых правил, которые предусматривают возможностью быстрого правосудия — всего в течение 24 часов — для протестующих, напавших на полицейских, совершивших акт вандализма или нанёсших уголовно наказуемый ущерб.

Как отмечает Daily Mail, антирасистские протесты вспыхнули в мире после того, как в США полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Эти массовые выступления спровоцировали в Соединённом Королевстве дискуссию по поводу имперского прошлого Великобритании и по поводу исторических фигур, ассоциируемых с рабством и расизмом.

В минувшее воскресенье активисты в Бристоле повалили статую английскому филантропу и парламентарию XVII века Эдварду Колстону, который в своё время занимался работорговлей. В дальнейшем монумент сбросили в городскую гавань.