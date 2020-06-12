Daily Mail: в Лондоне Черчилля «спрятали» от протестующих

В Лондоне местные власти приняли решение защитить от участников антирасистских протестов памятники, пишет Daily Mail. Эта инициатива затронула, среди прочего, статую Уинстона Черчилля, на которой в прошлые выходные кто-то написал: «был расистом». Между тем движение Black Lives Matter отменило планировавшуюся ранее акцию протеста в Гайд-парке, опасаясь стычек с крайне правыми.
Движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») отменило планировавшуюся ранее акцию протеста в лондонском Гайд-парке, опасаясь столкновений с крайне правыми группировками, пишет Daily Mail.
При этом мэр Лондона Садик Хан распорядился закрыть защитной конструкцией такие монументы, как Кенотаф на Уайтхолле, статую Уинстона Черчилля и многие другие знаковые памятники для их защиты от повреждения.
Организаторы протестов Black Lives Matter заявили о необходимости отложить акцию, поскольку, как они указали, «многие группы ненависти» угрожают безопасности тысяч сторонников движения, собиравшихся принять участие в этом мероприятии.
Тем не менее другие антирасистские группы всё ещё намерены провести свои акции протеста в центре Лондона, среди них и движение «Антифашисты поддерживают Black Lives Matter».
Всё это повышает риск насильственных столкновений с крайне правыми группировками, который планируют провести свои «контрпротесты». Они пообещали защитить памятники, находящиеся на Парламентской площади.
В прошлые выходные, как напоминает издание, на памятнике «величайшему» британскому лидеру времён Второй мировой войны Уинстону Черчиллю появилась надпись: «был расистом».
А в другом случае протестующие Black Lives Matter попытались поджечь британский флаг на кенотафе, возведённом в память о британцах, которые погибли в Первой мировой войне.
Между тем британское правительство рассматривает вопрос о введении новых правил, которые предусматривают возможностью быстрого правосудия — всего в течение 24 часов — для протестующих, напавших на полицейских, совершивших акт вандализма или нанёсших уголовно наказуемый ущерб.
Как отмечает Daily Mail, антирасистские протесты вспыхнули в мире после того, как в США полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда. Эти массовые выступления спровоцировали в Соединённом Королевстве дискуссию по поводу имперского прошлого Великобритании и по поводу исторических фигур, ассоциируемых с рабством и расизмом.
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