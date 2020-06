Daily Telegraph: внук Черчилля посетовал на утрату британцами нравственных ориентиров

Николас Соумс, внук Уинстона Черчилля, заявил о том, что британское общество потеряло свои нравственные ориентиры, пишет The Daily Telegraph. Именно так в интервью британскому изданию он прокомментировал уличные беспорядки, из-за которых мэр Лондона Садик Хан распорядился закрыть статую бывшего премьера Британии щитами



Соумс — консерватор, который был в своё время членом парламента и входил в состав британского правительства. Он осудил «невыразимые и трусливые» действия анархистов и крайне левых активистов, которые «захватили» протестное движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и осквернили памятник Черчиллю, нанеся на него слово «расист».



«Миллионы и миллионы людей по всему миру, которые следят за Великобританией, будут удивлены тем, что статуя Черчилля и наш национальный военный мемориал Кенотаф могут быть испорчены таким отвратительным образом, — отметил Соумс. — Люди, участвующие в маршах, не собирались этого делать, но очень, очень маленькая, чрезвычайно взрывоопасная группа, которая захватила совершенно ответственные демонстрации, ведёт себя невыразимым и трусливым образом. Создаётся ощущение, что общество потеряло свои ориентиры».



Соумс также сказал в интервью The Daily Telegraph, что мэр Лондона был прав, когда последовал совету полиции и закрыл ряд столичных памятников защитными конструкциями. Однако внук Черчилля был глубоко расстроен тем, что статуя его деда была на прошлых выходных испорчена и теперь нуждается в защите.



В преддверии «контрдемонстраций», провести которые в центральном Лондоне грозились крайне правые, Соумс назвал «абсолютно отвратительным» то, что фашистские группировки собираются «встать на стражу» статуи Черчилля на Парламентской площади, чтобы защитить памятник от новых актов вандализма.



«Мысль о том, что крайне правые будут стоять на страже Черчилля, абсолютно отвратительна», — подчеркнул он.



Соумс также посетовал на то, что в прошлые выходные полиции не было оказано достаточной поддержки.



«Я ужаснулся, увидев полицейских, на которых не было вообще никакой защиты, многие участники уличных беспорядков гонялись за ними. Это нужно остановить», — подчеркнул внук Черчилля.



Между тем, как пишет The Daily Telegraph, британский премьер Борис Джонсон осудил действия властей Лондона, решивших закрыть статую Черчилля щитами. Он назвал этот шаг «абсурдным» и «постыдным».



«В нынешних событиях меня огорчает то, что возникла ситуация, при которой статую Уинстона Черчилля, национального героя, пришлось закрыть щитами из-за опасения по поводу насильственного нападения. И, на мой взгляд, это абсурдно и неправильно», — подчеркнул Джонсон.

Он также выразил понимание «законных чувств негодования» в связи с убийством в американском штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда, однако, по словам премьера, протесты «были захвачены экстремистами, склонными к насилию».