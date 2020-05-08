Вице-премьер Польши пообещал жёсткую реакцию на демонтаж памятной доски в Твери

Вице-премьер и министр культуры Польши Пётр Глинский возмущён демонтажем в Твери памятной доски в память о польских военнопленных, которые, как уверен Dziennik, были расстреляны НКВД в Твери. Политик назвал демонтаж результатом давления со стороны властей. В России же заявляют, что информация на табличке не основана на фактах.

«В плане российско-польских отношений это очень грустные эпизоды. Там имело место оказание давления, чтобы демонтировать памятную доску, которая говорит об очевидных и реальных вопросах — памятную доску, увековечивающую память убитых в Твери поляков», — заявил вице-премьер и министр культуры Польши Пётр Глинский. «Это очень неприятно. Мы будем решительным образом протестовать в связи с этим вопросом», — добавил он.

Эти слова стали реакцией на демонтаж доски со здания, в котором в 1930—1950 годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма, и «именно там были расстреляны военнопленные поляки», утверждает Dziennik. Надпись на доске была выполнена на польском и русском языках, подчёркивает издание. Ещё одна демонтированная доска была посвящена жертвам репрессий 1930-х годов.

В конце прошлого года районная прокуратура обратилась к местным властям с требованием снять памятные доски. Районный прокурор Эльвин Байдин выяснил, что первая табличка — о жертвах репрессий 1930-х годов — по документам 1991 года была установлена по другому адресу. В прокуратуре это посчитали недопустимым нарушением. Что касается российско-польской доски, её содержание не основано на фактах, заявляют в прокуратуре.

Не до конца понятно, почему памятные доски были демонтированы и куда они в итоге попадут, резюмирует Dziennik.