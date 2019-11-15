Onet: в деле осквернения могил украинских солдат в Польше заговорили о «третьей стороне»

После затяжного периода стагнации польско-украинские отношения пошли в правильном направлении, однако очередное осквернение могил украинских солдат поляками может вновь нанести по ним серьёзный удар, пишет портал Onet. Эксперты в беседе с порталом призывают обратить внимание на возможность причастности «третьей стороны» — России, которая никогда не рада любой нормализации польско-украинских отношений.

Во вторник польский портал Onet рассказал об осквернении могил украинских солдат в польской местности Пикулица. Сегодня полиция, которая вслед за сообщением отправилась на кладбище, подтвердила факт вандализма и возбудила уголовное дело в отношении осквернения места захоронения.

В свою очередь посольство Украины в Польше попросило в своём профиле в Facebook «не поддаваться провокациям» и добавило, что «оно находится в постоянном контакте с украинской общиной». Собеседники Onet подтвердили, что Россия является страной, которая больше всего заинтересована в обострении отношений между Польшей и Украиной в результате такого вида вандализма.

Также члены украинской общины в Польше и эксперты по Украине прокомментировали осквернение могил. Президент союза украинцев в Польше Пётр Тима подчеркнул, что польское государство преуменьшает значение актов вандализма на украинских могилах. Он добавил, что до тех пор, пока это выгодно некоторым людям, атаки будут повторяться.

Первый президент Союза украинцев в Польше Ежи Рейт, который активно присматривает за могилами солдат — союзников по польско-российской войне 1920-х годов в Польше, обращает внимание на возможное вмешательство «третьей стороны». «Сегодня польско-украинские отношения пошли в правильном направлении после периода стагнации. Так почему же сейчас наступает момент, который может ухудшить их? Следовательно, необходимо задать вопрос: кто это делает, потому что эти осквернения могил наносят удар по польским государственным интересам. Любая нормализация польско-украинских отношений — это сценарий, который определённо не радует Россию», — сказал он.

В свою очередь главный редактор портала украинцев в Польше PROstir.pl Игорь Исаев считает, что Россия извлекает выгоду из этих актов вандализма. «Россия или те, кто сознательно или бессознательно действует ей на руку, затрагивают вопрос о могилах именно потому, что он является нерешённой проблемой между Польшей и Украиной и польскими гражданами украинского происхождения. Прибегая к помощи противников, Россия всегда играет на существующих разногласиях между ними. Могилы по обе стороны границы всегда были очень деликатным вопросом», — объяснил он.

«Кремль привёл к тому, что состояние польско-украинских отношений зависит от нескольких могил...», — резюмировал журналист.