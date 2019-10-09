Обозреватель: в Киеве осквернили мемориал погибшим в АТО

В Киеве неизвестные облили краской памятный знак, посвящённый украинским военным, погибшим в Донбассе. Как передаёт «Обозреватель», розыском вандалов будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.
В Голосеевском районе Киева неизвестный облил краской мемориал, посвящённый погибшим в Донбассе украинским военнослужащим. Как пишет «Обозреватель», фото с места происшествия опубликовали в соцсетях. Отмывать монумент ранним утром пришлось коммунальщикам.
«Опять больной человек купил краску, не пожалел на это деньги, свою утреннюю прогулку по парку и, вместо того чтобы насладиться свежим утренним воздухом, облил памятный знак», — подписали снимок в соцсети.
Как отмечает издание, розыском вандала будут заниматься правоохранители.
В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестные открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении местной полиции.
Решение о внесении организаций в список иностранных агентов является прерогативой Минюста. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иноагентов.
Депутат Верховной рады Андрей Деркач, инициатор расследования вмешательства в президентские выборы в США, обнародовал документы, которые подтверждают факт давления посольства Соединённых Штатов в Киеве на украинских следователей, передаёт Интерфакс-Украина.
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
Украинские силовики сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом сообщил комитет Королевской шведской академии наук.
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему не использовал привычное празднование после своей первой шайбы в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую он забросил в проигранном матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз».
Российский фонд прямых инвестиций, Mail.ru Group, китайская компания Alibaba и «Мегафон» завершили сделку по созданию совместного предприятия в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле участка около населённого пункта Петровское, где 9 октября планируется отвод сил.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность, что в свете выявления несоответствия базы данных московской лаборатории конгресс США примет законопроект об уголовном наказании за допинг, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что в связи с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории положительный для России исход предстоящего исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) исключён.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о своей реакции на выявление Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что санкции в отношении организации из-за ситуации с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории могут быть предельно строгими.
Следственный комитет России заявил, что 25-летний уроженец Кабардино-Балкарии и его сестра были организаторами «благотворительной организации» из сторонников террористической организации «Исламское государство»*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.
Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Советник спикера Госдумы по работе со СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что поездки депутатов в США будут приостановлены после инцидента с допросом члена нижней палаты парламента Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.