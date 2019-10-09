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Обозреватель: в Киеве осквернили мемориал погибшим в АТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Киеве неизвестные облили краской памятный знак, посвящённый украинским военным, погибшим в Донбассе. Как передаёт «Обозреватель», розыском вандалов будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.
Обозреватель: в Киеве осквернили мемориал погибшим в АТО
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В Голосеевском районе Киева неизвестный облил краской мемориал, посвящённый погибшим в Донбассе украинским военнослужащим. Как пишет «Обозреватель», фото с места происшествия опубликовали в соцсетях. Отмывать монумент ранним утром пришлось коммунальщикам.
 
«Опять больной человек купил краску, не пожалел на это деньги, свою утреннюю прогулку по парку и, вместо того чтобы насладиться свежим утренним воздухом, облил памятный знак», — подписали снимок в соцсети.
 
Как отмечает издание, розыском вандала будут заниматься правоохранители.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
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