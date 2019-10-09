Обозреватель: в Киеве осквернили мемориал погибшим в АТО

03:00 Два человека погибли в результате стрельбы в Германии В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестные открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении местной полиции.

03:00 Сборная России по футболу тренировалась в полном составе перед матчем с Шотландией Сборная России в полном составе провела тренировку на базе в Новогорске накануне матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии.

03:00 Рухани призвал Турцию пересмотреть позицию по военной операции в Сирии Президент Ирана Хасан Рухани призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию относительно начала военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает ТАСС.

03:00 «Милан» объявил имя нового главного тренера Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о назначении Стефано Пиоли главным тренером команды.

03:00 «Репортёры без границ» призвали Иран отпустить журналистку Юзик Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призвала к немедленному освобождению российской журналистки Юлии Юзик, которая была задержана в Тегеране.

03:00 Песков отреагировал на публикацию NYT о спецподразделении ГРУ В Кремле сравнили с «криминальным чтивом» публикацию The New York Times о существовании тайного подразделения ГРУ для дестабилизации Европы.

03:00 В Кремле заявили об отсутствии позиции по объявлению ФБК иноагентом Решение о внесении организаций в список иностранных агентов является прерогативой Минюста. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иноагентов.

03:00 Источник в администрации Эрдогана опроверг начало операции в Сирии Сообщения о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

03:00 Ласицкене заявила, что рада выступить под флагом России на Военных играх Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от выступления на VII Всемирных военных играх в Ухане.

03:00 Умер бывший главный архитектор Петербурга Митюрёв Скончался бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрёв, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу комитета по градостроительству и архитектуре. Ему было 70 лет.

03:00 Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

03:00 В результате наезда на пешеходов в Казани погиб четырёхлетний ребёнок В Ново-Савиновском районе Казани автомобиль сбил трёх пешеходов, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на отдел пропаганды городской ГИБДД.

03:00 Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление Нападающий и капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он когда-либо играл.

03:00 В Роскачестве дали рекомендации по покупке рыбы В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать рыбу. Об этом сообщает kp.ru.

03:00 Медведев допустил разрешение рекламы российских вин Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реклама российских вин может быть разрешена, если в обществе изменится отношение к ней.

03:00 Месси считает, что уход Роналду сказался на «Реале» Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в матчах с мадридским «Реалом».

03:00 Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину Депутат Верховной рады Андрей Деркач, инициатор расследования вмешательства в президентские выборы в США, обнародовал документы, которые подтверждают факт давления посольства Соединённых Штатов в Киеве на украинских следователей, передаёт Интерфакс-Украина.

03:00 Избранный президент Абхазии Хаджимба принёс присягу Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба принёс присягу на своей инаугурации и официально вступил в должность главы государства, сообщает РИА Новости.

03:00 Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.

03:00 В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе Украинские силовики сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

03:00 Фёдор Емельяненко объявил, когда завершит карьеру Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, когда он планирует завершить спортивную карьеру.

03:00 Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву Мосгорсуд смягчил приговор с трёх до двух лет колонии участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

03:00 В Госдуме прокомментировали соглашение России и Турции о расчётах в нацвалютах Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Александр Романович в беседе с Nation News прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.

03:00 Стал известен следующий соперник Фёдора Емельяненко Американский промоушен Bellator объявил о проведении боя по правилам смешанных единоборств между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.

03:00 Рублёв победил Миллмана во втором круге турнира ATP в Шанхае Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 Названы лауреаты Нобелевской премии по химии Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом сообщил комитет Королевской шведской академии наук.

03:00 Сборная России по регби проиграла Шотландии на КМ в Японии Сборная России потерпела поражение от национальной команды Шотландии в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии.

03:00 «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях, передаёт Интерфакс.

03:00 Кузнецов объяснил, почему не отпраздновал свою первую шайбу в сезоне «птичкой» Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему не использовал привычное празднование после своей первой шайбы в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую он забросил в проигранном матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз».

03:00 Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного бизнеса Российский фонд прямых инвестиций, Mail.ru Group, китайская компания Alibaba и «Мегафон» завершили сделку по созданию совместного предприятия в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

03:00 В ДНР сообщили об обстреле ВСУ участка планируемого отвода сил Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле участка около населённого пункта Петровское, где 9 октября планируется отвод сил.

03:00 Пике заявил, что у него аллергия на форму «Реала» Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос, надевал ли он когда либо футболку самого принципиального соперника его клуба — мадридского «Реала».

03:00 Глава РУСАДА уверен, что в США примут акт Родченкова Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность, что в свете выявления несоответствия базы данных московской лаборатории конгресс США примет законопроект об уголовном наказании за допинг, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

03:00 Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией в среду, 9 октября, включён в список иностранных агентов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства юстиции России.

03:00 Ганус: позитивного сценария быть просто не может, у России сейчас имидж рецидивиста Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что в связи с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории положительный для России исход предстоящего исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) исключён.

03:00 ГБР открыло дело против Порошенко о недостоверной декларации На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по факту возможного декларирования недостоверной информации.

03:00 Глава РУСАДА признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о своей реакции на выявление Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

03:00 Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии. По его словам, они отражают недоговороспособность Вашингтона.

03:00 Трём саратовским полицейским предъявили обвинение в применении насилия Следственный комитет России предъявил обвинения в превышении должностных полномочий трём полицейским в Саратовской области.

03:00 Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими» Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что санкции в отношении организации из-за ситуации с выявлением несоответствия базы данных московской лаборатории могут быть предельно строгими.

03:00 Эксперт оценил идею поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил идею депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова разработать систему поощрения водителей за сообщения о нарушителях правил дорожного движения.

03:00 В СК рассказали о спонсировавшей ИГ организации в России Следственный комитет России заявил, что 25-летний уроженец Кабардино-Балкарии и его сестра были организаторами «благотворительной организации» из сторонников террористической организации «Исламское государство»*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.

03:00 Российские волейболисты потерпели третье поражение на КМ в Японии Мужская сборная России проиграла национальной команде Польши в матче шестого тура Кубка мира по волейболу в Японии.

03:00 Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.

03:00 Месси заявил, что у него нет никаких проблем с Гризманном Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своём отношении к новичку команды, французскому форварду Антуану Гризманну.

03:00 Лавров призвал Киев обеспечить выполнение Минских соглашений Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

03:00 Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны» Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.

03:00 Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за допроса Юмашевой Советник спикера Госдумы по работе со СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что поездки депутатов в США будут приостановлены после инцидента с допросом члена нижней палаты парламента Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

03:00 НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх главных звёзд прошедшего игрового дня, в котором было сыграно восемь матчей.