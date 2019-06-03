Его популярность только вырастет: «СТРАНА.ua» изучила реакцию украинцев на снос памятника Жукову

Украинские националисты в Харькове повалили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Как пишет «СТРАНА», полиция, которая никак не реагировала на происходящее, позже возбудила два дела, однако ни одно из них не касается памятника — оба производства возбуждены относительно атаки на сотрудников правоохранительных органов.
2 июня в Харькове к бюсту маршала СССР Георгия Жукова пришли несколько десятков радикалов из Национального корпуса и сотрудники правоохранительных органов. Как пишет «СТРАНА», один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст Жукова рухнул на землю, полиция спокойно взирала на происходящее. Вместо сваленного Жукова националисты поставили украинский флаг.
После случившегося мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что бюст Жукова будет восстановлен в ближайшее время. Готовность вернуть городу бюст за собственные средства выразила Оппозиционная платформа — За жизнь. Позже отреагировала полиция. Она возбудила два дела — и ни одного по поводу Жукова. Оба производства касались атаки на сотрудников полиции.
«2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Политолог Олег Волошин считает, что после такого «перформанса» количество сторонников как Жукова, так и России в целом в Харькове только вырастет.
«Банда неонацистов с рунами на нашивках снесла бюст тому, кто разгромил их духовных вдохновителей. И произошло это в Харькове. Кто-то считает, что это уменьшило число людей, которые жалеют, что «зелёные человечки» в 2014-м пришли не к ним? Вот так руками идиотов и боящейся их власти разрушают страну и рвут и без того тонкую ткань общества», — убеждён эксперт.
Журналист Дмитрий Василец считает, что к сносу памятника причастен Арсен Аваков, находящийся в конфликте с Кернесом.
«Кучка аваковских титушек отработали заказ по уничтожению памятника Жукову. Называют себя эти титушки «национальным корпусом», действуют всегда под прикрытием полиции и прокуратуры. Если Зеленский на это не отреагирует, значит поддерживает действия заказчиков по уничтожению нашей героической истории», — написал Василец.
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