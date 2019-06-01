ERR Оригинал

ERR: вице-мэр Таллина усомнился в целесообразности называть улицы в честь Немцова
Сложно представить, что для каждого «друга Эстонии» в Таллине найдётся улица или площадь, которую можно было бы назвать в его честь, полагает вице-мэр Таллина Андрей Новиков. Так он прокомментировал в интервью ERR инициативу местной оппозиции, которая назвала Немцова «большим другом Эстонии» и призвала переименовать в честь погибшего российского политика одну из улиц или площадей неподалёку от посольства России в Таллине.
ERR: вице-мэр Таллина усомнился в целесообразности называть улицы в честь Немцова
Reuters

Вице-мэр Таллина Андрей Новиков затрудняется сказать, получит ли поддержку инициатива городской оппозиции открыть в столице площадь или улицу в честь убитого в Москве политика Бориса Немцова. «Раз это предложение официально было направлено горуправе, то, разумеется, оно будет рассмотрено. Поскольку переименования улиц и площадей входят в компетенцию комиссии по топонимам, то будет учтена и её позиция», — рассказал в пятницу, 31 мая, корреспонденту ERR вице-мэр Таллина Андрей Новиков.

«Затем мэрия примет коллегиальное решение. Каким оно будет? Сейчас я затрудняюсь сказать», — пояснил чиновник. По его словам, в первую очередь необходимо узнать аргументацию. «Говорите, что Ээрик-Нийлес Кросс назвал Немцова «большим другом Эстонии»? Мне трудно себе представить, что для каждого друга Эстонии в Таллине найдётся своя улица или площадь», — отметил Андрей Новиков.

Ранее в пятницу, 31 мая, портал ERR написал о том, что городская оппозиция во главе с реформистом Ээриком-Нийлесом Кроссом предложила назвать одну из улиц или площадей Таллина в честь Немцова. В качестве подходящего варианта была названа площадь у кафе Maiasmokk и Музея марципана в Старом городе, неподалёку от посольства РФ. Под заявлением Ээрика-Нийлесса Кросса подписались ещё пять реформистов, в том числе экс-премьер Таави Рыйвас, а также несколько политиков из других оппозиционных фракций.

Дата публикации 31 мая 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
Борис Немцов оппозиция памятник Прибалтика Россия убийство Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров