ERR: вице-мэр Таллина усомнился в целесообразности называть улицы в честь Немцова

Сложно представить, что для каждого «друга Эстонии» в Таллине найдётся улица или площадь, которую можно было бы назвать в его честь, полагает вице-мэр Таллина Андрей Новиков. Так он прокомментировал в интервью ERR инициативу местной оппозиции, которая назвала Немцова «большим другом Эстонии» и призвала переименовать в честь погибшего российского политика одну из улиц или площадей неподалёку от посольства России в Таллине.
Вице-мэр Таллина Андрей Новиков затрудняется сказать, получит ли поддержку инициатива городской оппозиции открыть в столице площадь или улицу в честь убитого в Москве политика Бориса Немцова. «Раз это предложение официально было направлено горуправе, то, разумеется, оно будет рассмотрено. Поскольку переименования улиц и площадей входят в компетенцию комиссии по топонимам, то будет учтена и её позиция», — рассказал в пятницу, 31 мая, корреспонденту ERR вице-мэр Таллина Андрей Новиков.
«Затем мэрия примет коллегиальное решение. Каким оно будет? Сейчас я затрудняюсь сказать», — пояснил чиновник. По его словам, в первую очередь необходимо узнать аргументацию. «Говорите, что Ээрик-Нийлес Кросс назвал Немцова «большим другом Эстонии»? Мне трудно себе представить, что для каждого друга Эстонии в Таллине найдётся своя улица или площадь», — отметил Андрей Новиков.
Ранее в пятницу, 31 мая, портал ERR написал о том, что городская оппозиция во главе с реформистом Ээриком-Нийлесом Кроссом предложила назвать одну из улиц или площадей Таллина в честь Немцова. В качестве подходящего варианта была названа площадь у кафе Maiasmokk и Музея марципана в Старом городе, неподалёку от посольства РФ. Под заявлением Ээрика-Нийлесса Кросса подписались ещё пять реформистов, в том числе экс-премьер Таави Рыйвас, а также несколько политиков из других оппозиционных фракций.
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