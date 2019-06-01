ERR: вице-мэр Таллина усомнился в целесообразности называть улицы в честь Немцова

15:41 СК возбудил уголовное дело по факту взрывов в Дзержинске Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрывов техногенного характера на заводе в Дзержинске.

15:38 В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека. Как отметили в ведомстве, эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация.

15:29 Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38 Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

15:28 Фанаты «Тоттенхэма» столкнулись с полицией перед финалом Лиги чемпионов В Мадриде произошло столкновение между местной полицией и болельщиками английского «Тоттенхэма», которые приехали на финал Лиги чемпионов поддержать свою команду.

15:24 Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе В Дзержинске и трёх ближайших посёлках после взрывов на заводе «Кристалл» введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве региона.

15:23 В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в подмосковных Мытищах.

15:22 Власти опровергли информацию о пропавших без вести в Дзержинске Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в эфире телеканала «Россия 24» опроверг информацию о том, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

15:13 Водитель перевернувшегося в Приамурье автобуса незаконно перевозил людей Водитель микроавтобуса, который попал в аварию в Амурской области и перевернулся, перевозил людей незаконно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

15:12 Футболист сборной России Нойштедтер рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер ответил, за кого будет переживать в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

15:00 Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 27 Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 27 человек.

14:56 Россияне стали вторыми в гребле на байдарках-двойках на этапе КМ на 500 м Россияне Олег Гусев и Виталий Ершов завоевали серебро в байдарках-двойках на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге.

14:49 Российский каноист Штыль завоевал золото на этапе КМ на дистанции 200 м Россиянин Иван Штыль занял первое место в соревновании на каноэ на дистанции 200 м на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге.

14:48 Очевидец рассказал о взрывах на заводе в Дзержинске Очевидец рассказал о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.

14:42 Луценко рассказал о рейдерской атаке на город в Киевской области Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что город в Киевской области с населением в 18 тыс. человек подвергся рейдерской атаке.

14:34 Антон Миранчук не уверен, что в сборной России по футболу устроят командный просмотр финала ЛЧ Полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил, будут ли в национальной команде смотреть финал Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

14:32 Роспотребнадзор начал исследования воздуха в жилой зоне в Дзержинске Специалисты Роспотребнадзора организовали лабораторные исследования атмосферного воздуха около жилых домов, расположенных рядом с заводом «Кристалл» в Дзержинске, где произошли взрывы.

14:18 Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 36 лет.

14:16 Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

14:15 Футболист «Ливерпуля» Матип назвал финал ЛЧ с «Тоттенхэмом» самым важным матчем сезона Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип уверен, что его команда сможет победить «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

14:03 Более 286 млн рублей компенсаций выплачено по катастрофе SSJ Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что более 286 млн рублей компенсаций было выплачено родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

14:00 В сети появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле мультсериала «Симпсоны» В сети опубликовали анонс финала футбольной Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в стиле популярного мультсериала «Симпсоны».

13:50 Пожар на предприятии в Чехове ликвидирован Пожарные ликвидировали возгорание на частной нефтеперегонной станции в городском округе Чехов. Об этом сообщили в МЧС.

13:45 Футболист «Тоттенхэма» объяснил, почему команда должна верить в свою победу в ЛЧ Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд считает, что его команда должна верить в победу над «Ливерпулем» в финале футбольной Лиги чемпионов.

13:35 Экс-глава Ивановской области подозревается в хищении 700 млн рублей Бывший глава Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.

13:32 СМИ: Азар получит в «Реале» седьмой номер Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» намерено присвоить полузащитнику Эдену Азару седьмой номер, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

13:30 В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек В результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

13:23 Медведев: Киев при желании может реанимировать отношения с Россией Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские власти при желании могут реанимировать отношения с Москвой.

13:12 На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

13:11 Халеп разгромила Цуренко в третьем круге «Ролан Гаррос» Румынская теннисистка Симона Халеп одержала крупную победу над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

13:01 В Иране призвали страны Европы поддержать СВПД не словами, а делами Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф осудил политику европейских стран по отношению к ядерной сделке, отметив, что они поддерживают соглашение на словах, а не на практике.

12:59 СМИ: «Зенит» ведёт переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеского матча в России Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал солидное предложение испанской «Барселоне» о проведении товарищеского матча в России.

12:52 Стало известно, когда состоится реванш боксёров Уайлдера и Фьюри Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш в 2020 году.

12:49 В экстренных службах назвали предварительную причину взрыва в Дзержинске Представитель экстренных служб Нижегородской области сообщил, что причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске стало нарушение технологического процесса.

12:39 В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Вашингтон Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента США Дональда Трампа пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

12:36 Бенитес заявил, что не видит фаворита в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, который ныне возглавляет «Ньюкасл Юнайтед», поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем».

12:34 В Дзержинске произошли взрывы в ГосНИИ «Кристалл» В ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, создан оперативный штаб.

12:30 В Совфеде оценили премирование украинских военных перед отправкой на Донбасс Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские военнослужащие перед участием в военной операции в Донбассе получат премию в размере 3 тыс. гривен.

12:21 Орещук назвал новичка «Динамо» Шиманьского одним из самых одарённых футболистов Европы Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук прокомментировал трансфер из польской «Легии» полузащитника Себастьяна Шиманьского.

12:21 На Украине пригрозили последствиями пытающимся отменить закон о языке Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке.

12:05 Павлюченко рассказал о Кейне и Роузе во время его выступлений за «Тоттенхэм» Бывший нападающий сборной России по футболу и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, какими раньше были нападающий Гарри Кейн и защитник Дэнни Роуз.

12:05 В Госдуме оценили слова Помпео о НАТО как инструменте «устрашения России» Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео, который призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП под предлогом того, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».

11:52 СМИ: Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оказал непосредственное влияние на решение защитника команды Серхио Рамоса остаться в клубе.

11:50 Украинские военные получат премию перед отправкой в Донбасс Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, получат премию в размере 3 тыс. гривен.

11:43 Экс-глава Ивановской области задержан по делу о коррупции Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

11:40 В Госдуме оценили детали законопроекта США против «Северного потока — 2» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT предложение американских сенаторов ввести как минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

11:34 Месси не понимает, как «Реал» мог продать Роналду в «Ювентус» Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

11:29 Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить США Президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

11:27 Помпео назвал НАТО инструментом для «устрашения России» Госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП, мотивировав это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».

11:15 Экс-президент «Реала» рассказал о возможном трансфере Погба Бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Рамон Кальдерон поделился мнением по поводу возможного перехода в команду французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.