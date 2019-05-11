FAZ: каждый год «Ночные волки» напоминают немцам об их вине перед Россией — и многим это не по душе

«Ночные волки» завершили свой ежегодный мотомарш «Дорога Победы» у подножья памятника советскому солдату в Берлине, сообщает Frankfurter Allgemeine. Эта акция служит напоминанием о том вкладе, который Советский союз внёс в победу над фашисткой Германией. Но многим в немецкой столице не нравятся регулярные визиты пророссийски настроенных байкеров, отмечает издание.
74 года уже прошло с тех пор как после ожесточённых боёв вермахта и Красной армии в Берлине Германия приняла безоговорочную капитуляцию. Поэтому многие считают 9 мая 1945 года днём освобождения. Также считают и члены мотоклуба «Ночные волки». Каждый год байкеры отправляются в свой мотомарш «Дорога Победы» из Москвы в Берлин, чтобы напомнить о наступлении Красной Армии в конце Второй мировой войны.
Вечером в четверг «Ночные волки» завершили свой мотомарш у памятника советскому солдату в парке Трептов, у подножия которого они возложили венок. На этом месте похоронено приблизительно 7000 советских солдат и офицеров, погибшие в ходе штурма Берлина.
ПОСЕТИТЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: Особенно сейчас это мероприятие очень важно. Оно напоминает нам в Германии, что мы очень виноваты перед Россией и должны вести себя с ней соответствующим образом, а не ставить танки на её границе, не наращивать военное присутствие в Прибалтике и не принимать никаких санкций. Объединение Германии также произошло благодаря России. К сожалению, об этих вещах забывают.
«Ночные волки» этого не забыли. Многим не нравятся их ежегодные приезды в Берлин. Согласно сообщениям в СМИ, мотоклуб поддерживает пророссийские силы в украинской войне. В связи с этим США уже приняли санкции против некоторых из его членов.
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