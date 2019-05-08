TVN24: несмотря на критику, парад 9 Мая для россиян — один из самых важных моментов в году

9 Мая, как и каждый год, Кремль захочет показать миру свою военную мощь, но только по телевизору, потому что 74-ю годовщину Победы над фашистской Германией россияне будут праздновать в узком, собственном кругу, передаёт TVN24. Польский канал отмечает, что во избежание отказа или дипломатического скандала Кремль решил не направлять официальных приглашений мировым лидерам.

На улицах Москвы 13 тысяч солдат и 130 единиц тяжёлой техники. Над российской столицей 74 самолёта и вертолёта. Это пока что лишь генеральная репетиция перед парадом по случаю Дня Победы. 9 Мая, как и каждый год, Кремль захочет показать миру свою военную мощь.

ЖЕНЩИНА: Мы чувствуем, что находимся под защитой. Техника очень мощная и современная. Благодаря этому другие уважают нашу отчизну.

МУЖЧИНА: Будущее наше. Мы не должны дрожать от страха. Если дело до чего-то дойдёт, то нам есть чем ответить.

Но на этот раз мир увидит зрелище в лучшем случае по телевизору. В Москву 9 мая не приедет ни один значимый иностранный лидер. Кремль, опасаясь отказа или дипломатического скандала, не направлял официальных приглашений. 74-ю годовщину Победы над фашистской Германией россияне будут праздновать в узком, собственном кругу.

ЖЕНЩИНА: Это сила нашей армии, нашей страны. Как это не любить? Мы гордимся и каждый год приходим сюда.

Но такой энтузиазм среди россиян встречается всё реже. 52% опрошенных независимым «Левада-Центром» хочет, чтобы День Победы вместо проведения большого и дорогого парада проявил заботу о военных ветеранах. Парадов, салютов и шикарных банкетов желает лишь каждый четвёртый россиянин.

МУЖЧИНА: 9 мая сюда даже невозможно подойти. Простых людей не пропускают. Они это делают для того, чтобы потом по телевидению это увидела Северная Корея и Китай. Народу это не надо.

Широкую дискуссию вызвал этот небольшой парад в Пятигорске на Северном Кавказе. Вместе с властями города маршировало полтысячи дошкольников, одетых в военную форму.

В уважаемой ежедневной газете «Коммерсантъ» идею критикуют детские психологи: «Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети: война — это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой».

Но несмотря на критические голоса, День Победы в России продолжает быть одним из самых важных моментов в году. Великий парад в Москве по телевидению намерено посмотреть три четверти россиян.

Якуб Лоска, TVN24 Bis.

Дата выхода в эфир 07 мая 2019 года.