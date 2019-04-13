Корреспондент Gazeta Wyborcza: тема войн в России стала популярнее религии

Россия возвращается к милитаризации, однако появился и новый момент — сакрализация войны, считает бывший корреспондент Gazeta Wyborcza в Москве Вацлав Радзивинович. В интервью польскому изданию он также заявил, что в России сегодня повысился порог терпимости: раньше россияне говорили: «Лишь бы не было войны», а сейчас она кажется им чем-то хорошим.

Журналист Gazeta Wyborcza пообщался с бывшим корреспондентом в России Вацлавом Радзивиновичем, который много лет проработал в Москве, и поговорил с ним о том, что поляки обсуждали и продолжают обсуждать: о российской армии и патриотизме. Радзивинович вспомнил и чемпионат мира по футболу, на котором Артём Дзюба после гола отдал честь тренеру Станиславу Черчесову, и тапочки в форме танков, и магазин «Победа», где продаются всевозможные патриотические футболки.

«Мы видим возвращение к милитаризации, россияне сами говорят: «Мы выросли в военном лагере». Но также появился новый элемент: сакрализация войны», — заявляет Радзивинович.

Он также отмечает, что тема войн в России стала популярнее религии. В качестве примера он рассказывает о том, что в церковные праздники, на Пасху или Рождество, в России, считающейся православной, в храм приходит 2% россиян. Одновременно с этим каждый год 9 Мая в России устраивают весеннее шествие, на которое люди приходят с портретами своих предков, принимавших участие в войне.

Кроме того, добавляет польский журналист, неподалёку от Москвы в патриотическом парке началось строительство второго по величине православного собора в мире.

«Он будет иметь форму баллистической ракеты, а сделают его из стали, как танк. На стенах будут представлены разные битвы. Всё там подчинено военной теме: высота самой высокой колокольни составит 75 метров в честь 75-й годовщины Победы, а высота куполов — 14 метров 18 сантиметров. Также там появится аллея длиной 1418 шагов с портретами всех погибших в войне. Всё это стало религией», — говорит Радзивинович.

Как заключает польский журналист, в России сегодня повысился порог терпимости: раньше россияне говорили: «Лишь бы не было войны», а сейчас она кажется им чем-то хорошим, и этого нужно опасаться.

«Священники говорят, что война — это в целом хорошо. Только война может очистить от гнили, от гейства, влияний Запада и так далее. Это гораздо опаснее любых ракет, которыми нас пугают, потому что в российском обществе появилась готовность к войне», — подводит итог польский журналист.