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ERR: ветеранам в Латвии грозят серьёзные штрафы за советскую форму на 9 Мая
Если сейм поддержит одобренные комиссией поправки, запрещающие появляться на публичных мероприятиях в «форме тоталитарных режимов», то ветераны в Латвии не смогут надевать 9 Мая военную форму советского образца. За нарушение закона в новой редакции им будет грозить штраф в размере до 700 евро, сообщает ERR.

Комиссия сейма Латвии по гражданским и публичным делам поддержала запрет на ношение военной формы тоталитарных режимов. Проект соответствующих поправок ещё предстоит в двух чтениях рассмотреть сейму, и тогда они вступят в силу с 1 января 2020 года. С подробностями из Риги Елена Самойлова.

Накануне на заседании комиссии сейма Латвии по гражданским и публичным делам были рассмотрены поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, поданные Национальным объединением (VL-TB/LNNK). Поправки запрещают появляться на публичных мероприятиях в «форме тоталитарных режимов».
 
Комиссия сейма поддержала запрет на ношение формы Советского Союза и нацистской Германии. Глава комиссии и лидер партии «Кому принадлежит страна?» (KPV LV) Артус Кайминьш в ходе заседания отметил, что эти поправки должны «дать сигнал» латвийскому обществу: «Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и их символику на публичных мероприятиях в Латвии неприемлемо».
 
В свою очередь, автор законопроекта, депутат от Национального блока Эдвинс Шноре уточнил, что армия Советского Союза в Латвии была «оккупационной», и люди в форме Красной армии и НКВД совершали «преступления против граждан Латвии», в том числе «преступления геноцида», совершали депортацию людей и их расстрелы: «Абсолютно неприемлемо, что сегодня в Латвии на публичных мероприятиях используется эта форма».
 
Также в парламенте накануне определили и штрафы, предусмотренные за нарушение правил. За использование формы вооружённых сил бывшего Советского Союза, его бывших республик, нацистской Германии и «репрессивных учреждений» (также в стилизованном виде) планируется применять денежный штраф в размере до 700 евро для физических лиц. А для юридических — до 7100 евро.
 
Ожидается, что запланированные поправки вступят в силу 1 января 2020 года. Сейм должен их ещё рассмотреть в двух чтениях. Если сейм поддержит это предложение, российским ветеранам будет запрещено появляться на мероприятиях 9 Мая в Латвии в форме армии Советского Союза. Но по закону — только со следующего года.
 
Ранее в 2013 году сейм Латвии ввёл запрет на использование советской и нацистской символики во время публичных мероприятий. Поправки предусматривают, что запрещено использовать (в том числе в стилизованном виде) флаги, гербы и гимны республик бывшего Советского Союза и нацистской Германии, нацистскую свастику, знак СС и советские символы: серп и молот с пятиконечной звездой. В то же время согласно предложению, внесённому прежним министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и поддержанному комиссией сейма по правам человека и общественным делам, а затем и сеймом, использование униформ армий Советского Союза и нацистской Германии в Латвии запрещено не было.
 
Дата выхода в эфир 20 марта 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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