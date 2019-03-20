DELFI: латвийский сейм поддержал запрет на публичное ношение военной формы СССР и Германии

Сейм Латвии поддержал во втором чтении запрет на ношение военной формы СССР и нацистской Германии. Как передаёт DELFI, данный запрет будет распространяться не только на шествия, собрания и пикеты, но и на общественные мероприятия и праздники.
Депутаты комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержали во втором чтении запрет на ношение военной формы СССР и нацистской Германии на общественных мероприятиях. Как пишет DELFI, об этом сообщает пресс-служба сейма.
По мнению главы комиссии Артус Кайминьш, публичное ношение «военной формы тоталитарных режимов» недопустимо, отмечает автор статьи. Кайминьш заявил, что подобные изменения будут включены не только в закон о собраниях, шествиях и пикетах, но и в закон о безопасности общественных мероприятий и праздников.
Запрет будет распространяться не только на настоящую военную форму СССР и нацистской Германии, но и на их стилизацию. Частные лица могут быть оштрафованы на €700, а юридические лица на €7 тыс. Такое же наказание подразумевается за использование любой другой символики СССР и нацистской Германии.
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