WSJ: страны НАТО не спешат тратиться на оборону, несмотря на «воинственность» России

На ежегодной пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отчитался, что члены альянса постепенно увеличивают траты на военные нужды, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, по словам издания, большинство участников организации, в том числе локомотив европейской экономики Германия, не хотят более решительно реагировать на «российскую агрессию» и критику американского президента.

В ответ на «российскую агрессию и угрозы Трампа» страны НАТО постепенно увеличивают военные траты. Но они расходуют на эти цели заметно меньше необходимого, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на новый доклад альянса.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в 2018 году 7 из 29 участников организации выделили положенные 2% ВВП на оборону. Годом ранее с этой задачей удалось справиться только четырём странам.

Германия, которая является крупнейшей экономикой Европы и «вызывает наибольшее раздражение» у американского президента, потратила на свои вооружённые силы 1,23% ВВП. То есть её показатели в этой области уже второй год подряд остаются на одном и том же уровне.

«Германия после многих лет сокращения военных трат начала их увеличивать. Но я жду большего», — подчеркнул Столтенберг, выступая на пресс-конференции с ежегодным докладом.

По мнению издания, медленный рост трат отражает общее нежелание Европы стремиться к «более решительной реакции на возросшее воинственное поведение России, которое включает аннексию* Крыма и скрытое вторжение на востоке Украины». Латвия и Литва стремительно увеличили военные бюджеты и в прошлом году выделили более 2% ВВП на оборону, но они имеют крошечный ВПП по сравнению с более крупными участниками альянса.

Берлин обещает довести траты на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году. Но, кажется, даже это «скромное увеличение» вызывает серьёзные сомнения. Ранний вариант федерального бюджета, который должен быть одобрен правительством Ангелы Меркель на следующей неделе, включает предоставление Минобороны ФРГ €44,7 млрд, что на 3 млрд меньше суммы, запрашиваемой ведомством, отмечает издание.

Немецкий парламент завершит проект бюджета осенью. Но замедление экономического роста и его ожидаемый негативный эффект на налоговые поступления, «а также нежелание возглавляемой Меркель коалиции отстаивать непопулярные военные траты или выглядеть пресмыкающимися перед Трампом», делают вероятность более значительного увеличения ничтожной, считает WSJ.

Между тем, по оценкам НАТО, «недостача» Германии уже составляет порядка $30 млрд. Страна тратит меньше на оборону, чем Франция или Великобритания, хотя обладает заметно большей экономикой.

Глава Белого дома неоднократно отчитывал соратников по альянсу за их недостаточные траты на оборону и сомневался в ценности организации. США, имеющие меньший ВВП, чем объединённый ВВП всех европейских членов НАТО, в 2018 году потратили на оборону в два раза больше своих союзников, отмечает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).