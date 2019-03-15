GW: хотя угроза России не исчезла, американцам уже не нужен Форт Трамп в Польше

Уже месяц, как про Форт Трамп практически ничего не слышно, — американцы попросили не использовать эту формулировку, потому что это усложняет отношения с их союзниками в Европе и с Россией, пишет Gazeta Wyborcza. Более того, издание утверждает, что неделю назад Министерство обороны Польши получило ответ из Пентагона, в котором говорится, что их предложения для Польши «не совсем соответствуют ожиданиям Варшавы» и никакого Форта Трамп не будет.

«Правительству Польши не удалось убедить США в строительстве постоянной базы в нашей стране. Речь идёт только о небольшом увеличении их военного присутствия. Более того, Пентагон сократит расходы на восточном фланге НАТО на 10 процентов», — пишут в издании Gazeta Wyborcza журналисты Бартош Велиньский и Павел Вронский.

Дипломаты, с которыми общались журналисты польского издания, утверждают, что неделю назад Министерство национальной обороны Польши получило ответ из Пентагона, в котором американцы передали, что их предложения для Польши «не совсем соответствуют ожиданиям Варшавы». Они имели в виду, что не следует ожидать значительного увеличения присутствия США на польской территории, а также превращения ротационного присутствия, по сути, в постоянное — как в Германии, объясняют авторы.

На настоящий момент на территории Польши находится танковая бригада армии США — 4,5 тысячи солдат, а также батальон НАТО, в основном состоящий из американской армии, добавляют они.

В прошлом году премьер Польши Матеуш Моравецкий высказал пожелание поддержать постоянную американскую танковую дивизию суммой $2 млрд. В сентябре в Вашингтоне польский президент Анджей Дуда назвал будущую базу именем американского президента — Форт Трамп. Как он утверждал, американская сторона благосклонно относится к инициативе. А в январе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после переговоров с новым министром обороны США Патриком Шанаханом заявил, что обсуждение строительства Форта Трамп идёт полным ходом, и теперь стоит лишь вопрос «когда».

Однако уже месяц, как про Форт Трамп практически ничего не слышно, потому что, согласно информации, полученной изданием Gazeta Wyborcza, сами американцы просили не использовать эту формулировку, потому что это усложняет отношения с их союзниками в Европе и с Россией, рассказывают журналисты.

В конечном итоге американцы готовы предложить полякам совместные учения, а также небольшое увеличение присутствия — и пока неизвестно, на постоянной ли основе. Речь идёт о расширении складов техники на польской территории. Но нового польско-американского договора о военном сотрудничестве не будет.

К тому же Пентагон сокращает расходы на Европейскую инициативу сдерживания — то есть на армии восточного фланга альянса. В будущем году бюджет будет уменьшен с $6,5 млрд до $5,9 млрд. Из этого на присутствие в Польше было предназначено $323 млн, а $250 млн — на поддержку Украины. Однако, согласно источникам Пентагона, это не означает, что США считают: угроза со стороны России уменьшилась. Сокращение же финансирования они объясняют тем, что вашингтонская администрация и так уже сделала большие инвестиции в этот регион мира, резюмируют в издании Gazeta Wyborcza журналисты Бартош Велиньский и Павел Вронский.