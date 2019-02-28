Polskie Radio: американцы отказались строить базу в Польше — хотят большей «мобильности»
В декабре 2018 года был опубликован доклад Atlantic Council, из которого можно было узнать, что поведение России вынуждает страны НАТО увеличить своё присутствие на восточном фланге. И, в связи с этим, в случае военной угрозы для Литвы, Латвии и Эстонии Польша должна стать главным пунктом размещения и командования войсками НАТО, поэтому именно она нуждается в увеличении количества баз, сообщает Polskie Radio.
Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что переговоры с американцами ведутся не на тему того, будут ли американские военные находиться в Польше, а на тему того, в каком виде это будет происходить. А польские СМИ сообщают, что Вашингтон готовит для Польши «военное предложение», намного лучшее, чем ожидалось ранее.
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