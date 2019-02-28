Polskie Radio: американцы отказались строить базу в Польше — хотят большей «мобильности»

Американцы не будут строить в Польше военную базу «Форт Трамп», так как хотят, чтобы их войска были как можно более мобильными, заявили в эфире Polskie Radio эксперты Артур Врублевский и Петр Грохмальский. Однако увеличение военного присутствия США на польской территории, по их словам, вопрос решённый — ведь только так можно защитить поляков от России, которая «понимает лишь язык силы».

В декабре 2018 года был опубликован доклад Atlantic Council, из которого можно было узнать, что поведение России вынуждает страны НАТО увеличить своё присутствие на восточном фланге. И, в связи с этим, в случае военной угрозы для Литвы, Латвии и Эстонии Польша должна стать главным пунктом размещения и командования войсками НАТО, поэтому именно она нуждается в увеличении количества баз, сообщает Polskie Radio.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что переговоры с американцами ведутся не на тему того, будут ли американские военные находиться в Польше, а на тему того, в каком виде это будет происходить. А польские СМИ сообщают, что Вашингтон готовит для Польши «военное предложение», намного лучшее, чем ожидалось ранее.

В беседе с порталом профессор Петр Грохмальский отметил, что единственный язык, который понимает Россия — это язык силы, ведь многолетний опыт подсказывает, что Москва исторически проявляет тенденцию к территориальной экспансии. «В связи с этим, в том, что касается интересов США, а в данном случае и безопасности Польши, нет другого варианта, кроме как увеличение военного присутствия американцев», — подчеркнул он.

Конечно, Москва пугает, что ответным шагом на действия американцев может стать усиленное военное присутствие России на территории Белоруссии, но как отмечает профессор, там и так всё готово. Цель этих угроз лишь заключается в воздействии на общественное мнение в США.

В свою очередь, эксперт Артур Врублевский подчеркнул, что постоянная американская база по названием Форт Трамп не будет построена в Польше. «Но в этом нет ничего страшного, потому что сегодня в США наблюдается следующая тенденция: вместо того, чтобы строить большие, постоянные базы, знакомые нам со времён холодной войны, американцы делают ставку на силы очень высокой мобильности», — объяснил он.