Польский профессор: Израиль, как и Россия с Германией, хочет поссорить Варшаву с Вашингтоном

Израиль стремится разжечь в Польше волну антисемитизма, делая антипольские заявления, считает польский профессор Ежи Таргальский. В беседе с Polskie Radio он пояснил, что цель Тель-Авива разрушить польско-американский союз. И в этом, отмечает профессор, также заинтересованы Россия и Германия.

В одной из статей израильского издания Ha-Arec был такой тезис: «среди поляков подавляющее большинство составляли и продолжают составлять люди, ненавидящее евреев». Эти слова — проявление антипольских настроений, которые, в свою очередь, являются элементом предвыборной кампании в Израиле, заявил в беседе с Polskie Radio польский профессор Ежи Таргальский.

«Следует также задать вопрос: это лишь образ мышления израильтян, которые ненавидят поляков, или использование ненависти для того, чтобы вызвать волну антисемитизма в Польше и привести к разрыву польско-американского союза? Если мы это рассмотрим в контексте политической стратегии, то это означает, что Израиль, также как Россия или Германия, заинтересован в том, чтобы между США и Польшей не было никакого союза», — объяснил польский профессор.

По мнению Таргальского, если эта концепция окажется верной, то получается, что Израиль хотел бы, чтобы США сосредоточились лишь на его поддержке. «Не знаю, окажется ли это правдой. Всё будет зависеть от дальнейшей политики израильского государства, которое считает, что в отношении поляков они могут позволить себе что угодно, потому что за спиной у них — поддержка США. Последние дни показали, что израильтяне переборщили в плане своего поведения», — резюмировал Ежи Таргальский.