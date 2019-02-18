Polskie Radio: Израиль записал поляков в «дежурные антисемиты»

В ответ на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца о том, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери», премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил участие Варшавы в саммите «Вышеградской четвёрки» в Иерусалиме, сообщает Polskie Radio. Эксперты расходятся во мнении, что стоит за этим конфликтом, но отмечают, что разлад с Израилем равносилен для Польши разладу с Вашингтоном.

«Польская дипломатия не должна позволять выводить себя из равновесия. Многие в этом мире хотят спровоцировать нашу страну», — заявил в беседе с Polskie Radio эксперт Артур Врублевский, комментируя высказывание главы МИД Израиля Исраэля Каца о том, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». После этих слов Варшава отказалась участвовать в саммите «Вышеградской четвёрки» в Иерусалиме.

Гость радиостанции отметил, что нельзя позволить, чтобы слова израильской дипломатии навредили израильско-польским отношениям. «Определенные лица будут на нас нападать, потому что их интерес направлен против Польши. Речь идёт о возвращении больших денег в рамках придуманных компенсаций. Исраэль Кац вредит польско-израильско-американским отношениям», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на специфику израильской внутренней политики. «Там каждый жёстко бьёт каждого. Сильно получают даже жертвы холокоста. Провокационные высказывания в стиле Исраэля Каца используются в пользу внутренней политики. Это приводит к тому, что саммит Вышеградской группы не должен проходить в Израиле», — добавил Врублевский.

По его мнению, Израиль создал миф о том, что, с одной стороны, эта страна — «крепость, окружённая арабами», а с другой — что и в Европе есть антисемиты. «Так как мы беднее Германии, которая заплатила Израилю огромные деньги — роль дежурных антисемитов выпала Польше», — объясняе эксперт.

В свою очередь публицист Кароль Гац объясняет высказывание израильского дипломата предстоящими предвыборной кампанией в стране. «Сложно себе представить ситуацию, в которой польское правительство не прореагировало бы на выступление Исраэля Каца. Это шокирующее и неожиданное заявление. Надо не забывать о том, что в Израиле пройдут ускоренные выборы, однако избирательная кампания не должна оправдывать слова такого характера», — подчеркнул он.

Публицист заметил, что, возможно, Польшу впутали во внутрипартийные игры. «К сожалению, разыгрывание антипольской карты может принести в Израиле дивиденды». По мнению Гаца, здесь сложно говорить о какой-либо случайности. Вопрос лишь в том, только ли это предвыборная кампания, или же речь идёт и о «закулисной игре с польской дипломатией». «Давайте помнить о том, что охлаждение отношений с Израилем равносильно охлаждению отношений с Соединенными Штатами. Возможно, этот конфликт только начинается», — добавил публицист.

На саммит «Вышеградской четвёрки» и Израиля в Иерусалиме не поедет никто из представителей польских властей. Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Это реакция на заявление израильского министра иностранных дел Исраэля Каца, который по телевидению в интервью обвинил поляков в антисемитизме.

Глава МИД Израиля заявил, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери». «Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Для меня это очевидно», — заявил премьер Моравецкий.