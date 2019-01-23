Wyborcza: Польша подыгрывает США за спиной у ЕС

Предстоящая варшавская конференция по Ближнему Востоку должна была стать «мостом согласия» между США и ЕС по вопросу Ирана, однако пока она больше напоминает попытку возродить треугольник «США — Израиль — Польша», пишет Gazeta Wyborcza. Издание подчёркивает, что Польша не консультировалась с ЕС, перед тем, как представила проект подготовленной США конференции, что в Европе восприняли как отсутствие хорошего тона.

«Польско-американская ближневосточная конференция, организованная в период с 13 по 14 февраля, воспринимается как удар по совместной политике Европейского союза», — говорит изданию Gazeta Wyborcza политик ЕС высокого ранга.



На конференции не будет Федерики Могерини. Согласно источникам в Брюсселе у главы дипломатии ЕС на это время запланирована поездка. Сначала велись спекуляции относительно того, что она всё-таки приедет на конференцию. От участия в конференции отказалась также Россия. Сергей Лавров, глава дипломатии России — ключевого государства в контексте войны в Сирии и присутствия там Ирана — признал, что она вовсе не нужна, рассказывает в польском издании журналист Павел Вронский.



Согласно источникам Gazeta Wyborcza, дипломатия Европейского союза удивлена польско- американской инициативой, а, как сказал один из дипломатов, хорошим тоном считается согласовывать проведение такого типа мероприятий. Издание получило информацию о том, что на последнем заседании Совета послов раздавались критические голоса по отношению к Польше, хотя официальной критической позиции не будет, чтобы не обострять ситуацию. Евросоюз будет действовать другим образом. Известно, что из самых важных европейских столиц в Варшаву должны прибыть представители более низкого ранга, подчёркивает автор.



ЕС, который был стороной подписывающей ядерное соглашения в 2015 года с Ираном, после решения Дональда Трампа о его одностороннем расторжении, заявил, что считает его всё ещё действующим. Правда он ввёл санкции против Ирана из-за подозрения в планировании убийств членов оппозиционной организации в Дании, Франции и Голландии.



Министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью Польскому агентству печати на прошлой неделе заявил, что его страна поддерживает политику Евросоюза по отношению к Ирану, но союзные дипломаты подозревают, что это исключительно на словах. По их мнению, Польша нарушает союзническую солидарность, реализуя рекомендации Вашингтона по отношению к Ирану.



Примером является отзыв в страну посла в Тегеране Ярослава Доманьского, который свою миссию исполнял только с января 2018 года. Как проинформировал издание польский МИД, это решение не было связано с двухсторонними отношениями, а сейчас имеет место процедура выдворения посла. Однако США порекомендовали снижение ранга дипломатических учреждений в Иране. А вчера в Тегеран на консультацию полетел заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Ланг.



Второй пример: ещё в январе Польша активно развивает сотрудничество с Ираном, и в подготовке были соглашения по делу эксплуатации залежей нефти компанией Orlen и газа — PGNiG. Сейчас эти компании ликвидировали свой бизнес в Иране, перенеся офис в ОАЭ.



Согласно заявлению министра Яцека Чапутовича, варшавская конференция должна была стать «мостом согласия» между Соединенными Штатами и ЕС. Однако она больше напоминает попытку возрождения треугольника «Соединенные Штаты — Израиль — Польша», в котором Польша должна была бы заняться поиском европейских союзников для такой концепции.



«Если мы стоим перед выбором, находимся ли мы на стороне США и Израиля в ближневосточной политике или государств, которые заявляют, что хотят стереть Израиль с лица земли, выбор прост», — говорит изданию Gazeta Wyborcza один из польских дипломатов.



В свою очередь глава кабинета президента Кшиштоф Щерский отмечает, что варшавская конференция не нацелена против кого-либо. Однако он выразил удивление, что оппозиция поддерживает политику Ирана на Ближнем Востоке, и спросил, какие интересы связывают в настоящее время Польшу с Ираном.



В издании Rzeczpospolita министр Яцек Чапутович сказал, что целью конференции является построение мира на Ближнем Востоке. Однако Польша не пригласила на конференцию Иран, «потому что это сделало бы невозможным проведение нормальных консультаций, ведь иранцы используют язык, который сложно принять».



Чапутович подтвердил отсутствие российских дипломатов. Он также констатировал, что Федерика Могерини была первым лицом в ЕС, которое он об этом проинформировал. Это означает, что Польша не консультировалась с ЕС, перед тем, как представила проект конференции, подготовленной США, резюмирует в Gazeta Wyborcza журналист Павел Вронский.