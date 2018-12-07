Ващиковский: Европа не справляется с Россией, потому что у неё нет деятелей — одни дельцы

В Европе не осталось больших деятелей, которые способны предвидеть долгосрочные последствия своих действий, считает экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. По его мнению, таким был Лех Качиньский, который в 2008-м году говорил: «сегодня Грузия, завтра Украина, затем прибалтийские страны, а потом, возможно, и Польша». Сейчас в Европе остались одни «дельцы», которые думают лишь о сиюминутной выгоде, и Россия этим пользуется.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время встречи министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе, что Соединённые Штаты Америки дают России 60 дней для того, чтобы вернуться к соблюдению Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае США начнут процесс выхода из этого договора. В свою очередь бывший министр иностранных дел Витольд Вашиковский в беседе с Radio Maryja обратил внимание на то, что Россия не соблюдает РСМД уже несколько лет.

Этот договор был последним из достижений окончания холодной войны. Он был подписан в 1987 году в Рейкьявике Горбачёвым и Рейганом. Он освобождал территорию Европы — как Западной Европы, так и бывшего советского лагеря, от ракет средней и меньшей дальности, способных достигать целей на расстоянии до 5,5 тыс. км. Это значило, что ракеты, которые после запуска летели бы в цель 5-8 минут — то есть не давали времени на реакцию — были в Европе уничтожены, либо их количество было сокращено. «Но главным образом это были ракеты американские. Ведь оказывается, что много лет спустя российские ракеты возвращаются на европейскую территорию, поэтому американцы хотят выйти из этого договора, — потому что россияне его нарушили», — объяснил бывший глава польской дипломатии и подчеркнул, что Польша уже сегодня находится в зоне досягаемости для российских ракет.

Даже в Калининграде размещены мощные ракеты «Искандер», которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Эти ракеты способны преодолевать сотни километров. В связи с этим почти вся территория Польши и даже часть восточной Германии может находиться в радиусе поражения этими ракетами. «Мы и так находимся под угрозой российского ракетного удара. Возвращение американцев может просто-напросто это уравновесить. Вопрос, каким образом американцы вернутся?» — задался вопросом Ващиковский. Они могут не нарушать закон, который говорит об ограничении или ликвидации ракет, запускаемых с земли. Они могут вернуться с большим количеством самолетов, оснащенных соответствующими ракетами, или могут вернуться с кораблями, оснащёнными ракетами, в европейских морях, пояснил политик.

«Интересно, что несмотря на то, что США поставили ультиматум России, само НАТО такого ультиматума не направило», — заметил бывший министр иностранных дел.

Это решение достаточно неоднозначно, потому что были государства, которые постоянно требовали, чтобы американцы такой ультиматум не ставили. Речь идет о странах, отстаивающих интересы России, таких как Германия и Бельгия. Другие страны повели себя достаточно двойственно. Хотя они согласились, признали, что договор нарушает Россия, но продолжают считать, что американцы должны использовать ещё один дипломатический шанс склонить Россию к сотрудничеству и к уважению этого договора, отметил Витольд Ващиковский.

Россия в последние годы предпринимает много действий военного характера, лучшим примером чего являются военные учения с участием российской армии, отметил бывший глава польского МИД.

«Мы должны помнить о больших манёврах, которые проходили в последние годы. Манёвры «Запад», которые повторялись уже несколько раз», — подчеркнул он. Последние такие учения проходили год назад на территории России и Белоруссии, Черного и Балтийских морей. Более 100 тысяч солдат, тысячи единиц техники. Это учения не оборонного характера, а наступательного. В этом году на Дальнем Востоке состоялись ещё большие манёвры с участием почти 300 тысяч российских солдат. «Это уже армия, которая могла бы завоевать Европу», — отметил Ващиковский.

«Эффективность российской экспансивной политики следует из того, что в Европе, в тех странах, которые могли бы дать ответ России, которые имеют такие инструменты, нет таких государственных деятелей, которые предвидели бы долгосрочные последствия. Это чаще всего дельцы, которые хотят просто-напросто дёшево купить, дороже продать, большие количества например газа, победить в ближайших выборах. Их не интересует ситуация, которая может наступить в перспективе ближайшего времени», — объяснил экс-глава МИД.

Там нет такого человека, который рассуждал бы так, как в августе 2008 года президент Польши Лех Качиньский, который предвидел сценарий: сегодня Грузия, завтра Украина, затем прибалтийские страны, а потом, возможно, и Польша. «Таким образом они там не размышляют. Поэтому россияне этим пользуются. Они предлагают огромные прибыльные сделки, бизнес на своем рынке, газовый и не только, «ловят» тех европейских политиков, которые хотят быстро заработать, быстро бросить какой-то аргумент для своих избирателей, чтобы позднее победить в выборах» — подытожил в беседе с Radio Maryja бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.