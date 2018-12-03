Rzeczpospolita: США объявили Польшу «бастионом для защиты от российской агрессии»

Сильная Польша — это более безопасные Соединенные Штаты Америки, ведь будучи фундаментом стабильности региона и союзником США по НАТО она имеет стратегическое значение для безопасности, заявила в интервью изданию Rzeczpospolita посол Соединенных Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер. Дипломат добавила, что на сегодняшний день самой агрессивной и экспансивной страной, которая не намерена отказываться от провокации, является Россия.

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер рассазала о месте, которое, по её мнению, занимает Польша в глобальной стратегии президента США Дональда Трампа. В интервью изданию Rzeczpospolita она заявила: «Вы являетесь серьезной страной, находящейся между Россией и Германией. Что еще я могла бы добавить? Польша является своего рода бастионом в этом регионе, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, значит Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона».





«Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств, в чем мы и могли убедиться в течение последних дней. Польша имеет фундаментальное стратегическое значение для безопасности этого региона. А ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные Соединенные Штаты», — добавила дипломат.

Коснулась Мосбахер и проекта Трёхморье — регионального объединения, куда вошли страны, , имеющие выход к Адриатическому, Чёрному и Балтийскому морям. По её словам, чем сильнее оно будет, тем лучше сможет противостоять угрозам в регионе, несомненно связанным с Россией. Как считает американский дипломат, укрепление Восточной Европы безусловно отразится на уровне безопасности США.