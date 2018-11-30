Сын Збигнева Бжезинского: мой отец был «армагеддоном» для СССР

Благодаря своей настойчивости польский эмигрант Збигнев Бжезинский достиг вершин американской политики, рассказал его сын Марк в беседе с изданием Gazeta Wyborcza. Выйдя на контакт с такими фигурами, как Дэвид Рокфеллер и Джимми Картер, Бжезинский сумел стать настоящим «армагеддоном» для Советов, отметил автор интервью.

«Это правда, мы называли его шефом! И это была правда. Он был шефом всего. Он был хозяином своей судьбы. Он ведь был эмигрантом в Америке», — поведал в интервью изданию Gazeta Wyborcza Марк Бжезинский о своём отце, бывшем советнике президента США по национальной безопасности Збигневе Бжезинском. Когда Бжезинский-старший оказался в Нью-Йорке, он сделал так, что факультет международных отношений Колумбийского университета стал одним из лучших в стране. Он вошел в контакт с влиятельными лицами с Уолл Стрит, Советом международных отношений. Подружился с Дэвидом Рокфеллером, с которым позднее создал трехстороннюю комиссию, объединяющую Европу, Америку и Азию ввиду угроз со стороны Советского Союза.

«Именно таким способом он познакомился с тогдашним губернатором Картером, который только потом стал президентом Соединенных Штатов. И это всё сделал польский эмигрант в Америке. Подумайте только!», — подчёркивает он и добавляет: «Мой папа достиг вершины политики безопасности и иностранных дел Соединенных Штатов. Что за ужасный кошмар для Советов! Это был для них «армагеддон». А Шефа ничто не могло остановить».

По поводу конституционных перемен* на его второй родине — Польше Марк Бжезинский отметил: «То, что сейчас творится в Польше, не хорошо. И это тест для конституционализма И давайте не скрывать того, что это большой вызов для имиджа Польши во всем мире. Люди, которые управляют процессом нарушения польской конституции, наносят огромный вред тем, о ком мы должны заботиться, прежде всего — молодым полякам, которые хотят, чтобы их страна была в хороших отношениях с другими государствами и была уважаема в мире. А не такой страной, что когда кто-то вспомнит о Польше, то другие скажут: «О, это диктатура»».

«И это трагедия! Трагедия, разыгрывающаяся в течение нескольких десятилетий после упадка коммунизма. Люди, ответственные за это, на самом деле должны отступить. Они должны сделать это, думая о молодом поколении, которое так необычайно талантливо и могло бы стать частью мировой системы экономических связей. Жаль, чтобы в тени оставалась страна, которая должна блистать, особенно приняв во внимание исключительную историю её последних десятилетий», — резюмировал в интервью изданию Gazeta Wyborcza Марк Бжезинский.

*Власти Польши оказались под огнём критики за меры по ограничению независимости судей Конституционного трибунала (Прим. ИноТВ).