Wyborcza: Польша больше не в силах поднять Запад на защиту Украины

Инцидент в Керченском проливе вновь привлёк внимание западных СМИ к Украине, где уже четыре года продолжается война, пишет польский журналист Бартош Велиньский. При этом он отмечает, что Польша, ранее выступающая в роли украинского адвоката, больше не в состоянии убедить страны Запада в том, что Россия является угрозой.

Ещё на прошлых выходных казалось, что главная проблема Европы состоит в том, удастся ли провести процедуру брексита цивилизованным образом, или же Великобритания покинет ЕС нелегально, обрывая все связи и навлекая на себя и на континент катастрофу, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

«Однако Россия, тараня украинский корабль, пытающийся проплыть через Керченский пролив, напомнила, что на Украине уже четыре года как продолжается война. Путин, хоть и будучи ослабленным и изолированным, в состоянии её подпитывать», — подчёркивает автор.

В выходные в Польше, согласно сообщениям СМИ, казалось, что война идет на улицах Парижа, где противники президента Макрона строили баррикады и дрались с полицией. Однако известия с Украины показали, насколько нестабильна ситуация у соседей Польши. Чтобы это доказать, Россия направила на проведение акции несколько небольших кораблей и пару вертолетов. «А что бы случилось, если бы Путин решил пойти дальше, и инцидент на Чёрном море был бы лишь прелюдией конфликта на полную катушку?», — задаётся вопросом польский журналист.

В свою очередь, у Польши было четыре года для того, чтобы подготовиться к деcтабилизирующему сценарию гигантского гуманитарного кризиса за восточной границей, волне беженцев, гибридным операциям в массовом масштабе, проводимых Россией, возможно также на её территории. «Готова ли она?», — задаётся вопросом Велиньский.

Объявленная польскими властями в 2014 году модернизация вооруженных сил очень запаздывает. У Польши нет ни современных транспортных вертолётов, ни современной противовоздушной обороны. «Наш военный флот находится в худшем состоянии, чем украинский», — подчёркивает польский журналист и добавляет, что Россия свои вооруженные силы беспрестанно укрепляет, включая те, что располагаются в Калининградской области. К борьбе с российской дезинформацией в Польше не относятся серьёзно, хотя многое указывает на то, что в польских общественных СМИ присутствуют тролли, действующие согласно российским принципам, отмечает он.

В политическом плане Польша также ослаблена. Она уже даже не в состоянии мобилизовать Запад к обороне Украины и убеждать, что Россия является угрозой. Разрушая демократические учреждения и входя в конфликт с Европейским союзом, правящая партия «Право и справедливость» растратила репутацию Польши как серьёзного игрока. А за счёт обострения споров об истории она создала кризис в отношениях с Украиной. «Это Берлин, а не Варшава выступает сейчас европейским адвокатом Киева. Без влияния на украинскую политику мы остаёмся только пассивными наблюдателями», — с сожалением констатирует он.

Польша конечно рассчитывает на то, что безопасность обеспечит ей американская военная база. Но когда россияне стреляли по украинцам, президент Дональд Трамп постил твитты о том, что Европа должна платить американцам за оборону, напоминает он.

«У Европы сейчас сложный период», — считает автор. Популисты, правящие Италией и Австрией, с большим удовольствием бросились бы России в объятия. Премьер Венгрии Виктор Орбан, главный союзник правительства ПИС, издавна играет с Путиным в одной команде против Украины и польских национальных интересов. Великобританию, важный элемент европейской структуры безопасности, после брексита ожидает политическая деградация. «Может и хорошо, что Путин напомнил о себе. Российскую угрозу Европа не может терять из вида», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.