СТРАНА.ua: блицкриг Порошенко превратился в его капитуляцию

На Украине депутаты проголосовали за введение в стране военного положения, однако постановление было совсем не таким, каким хотелось бы Петру Порошенко. Как предаёт «Страна.ua», депутаты обвинили президента в попытке узурпировать власть и переназначить выборы, и в итоге блицкриг Порошенко превратился в его капитуляцию.

Украинские депутаты проголосовали за введение в стране военного положения, однако оно совсем не такое, какого требовал президент Пётр Порошенко. Как пишет «Страна.ua», Порошенко требовал два месяца военного положения по всей стране с отменой выборов президента, однако после этого разразился скандал.



Как продолжает издание, текст указа появился на сайте главы государства непосредственно перед заседанием Рады. Он вводил в действие решение СНБО, которое состояло из 11 открытых пунктов и одного тайного. Судя по всему, именно в нём перечислялись права и свободы украинцев, которые должны были утратить силу при военном положении.



Прояснился этот вопрос только когда депутатам раздали текст указа в бумажном виде. Там появился загадочный третий пункт, который прямо перечислял статьи конституции, которые отменяются. Так, обычные украинцы лишались 12 видов гражданских прав. Среди них — право на имущество, неприкосновенность жилища, тайну переписки и переговоров, приватность, свободу передвижения и недопустимость принудительных работ. Для юрлиц применили вдвое больше ограничений, но самое главное — среди запретов была отмена выборов и массовых собраний.



Военное положение Порошенко планировал ввести на два месяца — до 25 января. Самое интересное, что накануне он клятвенно заверял, будто никаких ограничений гражданских прав не будет. Такая откровенная ложь возмутила депутатов, прочитавших законопроект, вводящий в силу указ президента, и они оказали недюжинное сопротивление.



В итоге Порошенко подтвердил, что сокращает режим военного положения до одного месяца и дал гарантии по выборам 31 марта 2019 года. А права граждан и фирм пообещал ограничивать лишь там, где идут реальные военные действия. За такой проект депутаты проголосовали почти единогласно. Как отмечает автор статьи, сразу следом Рада приняла постановление провести выборы 31 марта, чем окончательно превратила блицкриг Порошенко в его капитуляцию.



В итоге, заключает издание, Порошенко не смог отложить выборы президента и даже ускорил утверждение их даты. Кроме того, военное положение было введено частично и не по всей стране. С одной стороны, это дает президенту некие рычаги в регионах, однако это не тотальный контроль, которого добивался президент. А если в областях, попавших под военное положение, начнётся военный беспредел, то рейтинг главы государства начнёт лететь вниз быстрее, чем это происходило бы без всякого военного положения. Таким образом, вместо уютной диктатуры с перспективами остаться у власти Пётр Порошенко получил серьёзный удар по рейтингу, от которого до весны может и не оправиться.