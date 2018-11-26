SZ: Жанна д’Арк «оранжевой революции» обещает украинцам прыжок в цифровое будущее с «аналоговыми проблемами»

Жанна д’Арк «оранжевой революции» вернулась, пишет Stuttgarter Zeitung. Юлия Тимошенко ведёт борьбу за пост президента Украины с такой волей к победе, как будто бы следующей весной у украинцев есть только один выбор — она или конец света, подчёркивает журналист немецкого издания.

Жанна д’Арк «оранжевой революции» вернулась, пишет немецкая газета Stuttgarter Zeitung.

«В эти осенние дни Юлия Тимошенко ведёт борьбу за пост президента с такой волей к победе, как будто бы следующей весной у украинцев есть только один выбор — она или конец света», — отмечает автор статьи Ульрих Крёкель.

У Тимошенко, продолжает журналист Stuttgarter Zeitung, очень хорошие шансы сделать свою мечту явью — стать первой женщиной, которая возглавит украинское государство. Согласно опросам, она лидирует в предвыборной гонке.

«Мы демонтируем всю систему», — гласит её лозунг. Тимошенко имеет в виду олигархию, власть нескольких экономических магнатов, которые «за кулисами дёргают за ниточки», поясняет Ульрих Крёкель.

«Действующий президент Пётр Порошенко со своим многомиллиардным состоянием сам принадлежит к этой группе. Так же обстояли дела и с его предшественниками», — утверждает автор статьи.

Впрочем, в 90-е годы в борьбе за «бывшее советское народное достояние» активное участие принимала и Тимошенко, в результате чего она стала «газовой принцессой» с многомиллиардным состоянием, напоминает журналист немецкой газеты.

Несмотря на то что в «политических сражениях» Тимошенко лишилась большей части своего состояния, «впроголодь она до сих пор не живёт», уточняет Крёкель.

«Тимошенко пользуется тем, что после начала революции на майдане пять лет назад почти всё в украинской политике пошло наперекосяк. Олигархия никуда не делась. Экономика в затяжном кризисе. Коррупция процветает как и прежде», — описывает автор статьи ситуацию на Украине.

Журналист Stuttgarter Zeitung задаётся вопросом, чего вообще может добиться такой президент, как Юлия Тимошенко.

«Она обещает резкий скачок в цифровое будущее. В частности, она хочет превратить технологию блокчейн в украинское супероружие. Проблемы страны, однако, скорее аналоговой природы: например, полицейские, врачи и учителя, которые берут взятки. И мёртвые на востоке страны, в Донбассе. Если Тимошенко хочет выиграть, то в ходе предвыборной гонки ей ещё придётся показать себя с другой стороны. Впрочем, она уже давно доказала, что умеет это делать», — констатирует автор статьи Ульрих Крёкель.