ORF: в пятую годовщину «майдана» Украина балансирует на грани «несостоявшегося государства»

По прошествии пяти лет со времён «майдана» Украина по-прежнему находится в «спирали снижения», пишет ORF. Страна остаётся одной из беднейших в Европе, полагаясь, в основном на кредиты ЕС и МВФ. При этом продолжает процветать коррупция, которую действующий президент Порошенко обещал побороть. Так что следующий год, в котором состоятся выборы президента и парламента, станет для страны определяющим.

С массовых протестов на Майдане для Украины началась «спираль снижения», пишет ORF. Издание напоминает, что одной из основных причин начала волнений стал отказ украинского правительства подписать в конце 2013 года договор об Ассоциации между ЕС и Украиной.

Начавшийся с тех пор конфликт между Западом и Россией, «бьёт Украину по больным местам». В то время, как санкции ослабляли российскую экономику, на Украине разразился долгосрочный кризис. По данным ORF, за период с 2010 по 2015 год, производительность украинской экономики снизилась на 10%. На сегодняшний день Киев очень зависим от финансовых вливаний с Запада. От ЕС Украина уже получила порядка €13 млрд. в качестве помощи; в минувшем октябре киевские власти договорились о новом кредите ещё на €2,4 млрд. от МВФ.

В последнее время показатели украинской экономики немного выправились. Эксперт по Украине из Венского университета Татьяна Журженко считает, что страна «несмотря на все неприятности, находится на позитивном пути». При этом, Журженко отмечает, что за несколько последних лет Украина приблизилась к тому, чтобы стать «несостоявшимся государством». Издание также информирует, что Украина остаётся одной из беднейших стран Европы, со средним годовым доходом на душу населения в размере €2350.

Ещё одной проблемой остаётся эпидемия коррупции. Как пишет ORF, со ссылкой на подсчёты немецкого издания Süddeutsche Zeitung, только от одной таможни украинская казна в год недосчитывается €4,2 млрд., что превышает десятую долю всех госдоходов. Под давлением иностранных кредиторов киевские власти создали несколько ведомств по борьбе с коррупцией, к примеру, специальный суд, занимающийся расследованием коррупционных дел. Однако, как пишет издание, эти меры практически не улучшили ситуацию. В 2014 году, согласно рейтингу Transparency International, Украина была самой коррумпированной страной Европы, занимая 142-е место из 174, а сейчас она занимает 130-е место.

Принимая во внимание все проблемы, 2019 год, на который намечены президентские и парламентские выборы, обещает быть турбулентным, говорится в материале ORF. «Шоколадный олигарх» Пётр Порошенко хочет сохранить свой пост. Вступая в 2014 году в должность президента, он был символом надежды. Теперь же его непопулярность может обеспечить возвращение давней соперницы президента — Юлии Тимошенко. В множестве опросов она сильно опережает Порошенко, который не выполнил два своих основных предвыборных обещания — закончить конфликт на Юго-Востоке страны и победить коррупцию.

По мнению Татьяны Журженко, значимость выборов 2019 года бесспорна: «Эти выборы очень важны, потому что от их результатов зависит, продолжит ли Украина придерживаться курса на прозападные реформы». Даже несмотря на то, что «путь в Европу» не соответствует ожиданиям, большинство граждан Украины по-прежнему поддерживают вступление в ЕС. Многие также считают, что Брюссель должен оказывать больше давления на украинское правительство, чтобы ускорить реформы.