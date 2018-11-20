WN: праздник с горьким привкусом — пятую годовщину «майдана» украинцы встретят с разочарованием
Украина страдает от кризисов по всем фронтам, пишет Westfälische Nachrichten. В экономике уже годами наблюдается стагнация, а военные конфликты на востоке страны и ситуация с Крымом только усугубляют ситуацию. Высокие цены на газ, маленькие пенсии, коррупция — серое небо над Киевом отражает истинное настроение многих граждан Украины в пятую годовщину «майдана».
На протестах в 2013 году люди выступали за европейский путь и против «узурпации» Россией. Но с тех пор «энтузиазм угас», а надежды на изменения покрылись коркой льда, констатирует автор статьи.
После свержения президента Украины Виктора Януковича, который якобы был пророссийским, к власти в стране пришёл «шоколадный король», мультимиллионер Пётр Порошенко. Он многих разочаровал, в том числе и журналиста Мустафу Найема, который теперь находится в оппозиции к действующей власти. «Мы выбрали не реформатора, — считает он. — Он убил надежду в людях».
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