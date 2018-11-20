WN: праздник с горьким привкусом — пятую годовщину «майдана» украинцы встретят с разочарованием

Пятую годовщину «евромайдана» украинцы встречают с «угасшим энтузиазмом» и несбывшимися надеждами, пишет Westfälische Nachrichten. Украина страдает от кризисов по всем фронтам. Высокие цены на газ, маленькие пенсии, коррупция — серое небо над Киевом отражает истинное настроение многих граждан страны, отмечает немецкое издание.

Украина страдает от кризисов по всем фронтам, пишет Westfälische Nachrichten. В экономике уже годами наблюдается стагнация, а военные конфликты на востоке страны и ситуация с Крымом только усугубляют ситуацию. Высокие цены на газ, маленькие пенсии, коррупция — серое небо над Киевом отражает истинное настроение многих граждан Украины в пятую годовщину «майдана».

На протестах в 2013 году люди выступали за европейский путь и против «узурпации» Россией. Но с тех пор «энтузиазм угас», а надежды на изменения покрылись коркой льда, констатирует автор статьи.

После свержения президента Украины Виктора Януковича, который якобы был пророссийским, к власти в стране пришёл «шоколадный король», мультимиллионер Пётр Порошенко. Он многих разочаровал, в том числе и журналиста Мустафу Найема, который теперь находится в оппозиции к действующей власти. «Мы выбрали не реформатора, — считает он. — Он убил надежду в людях».

К примеру, Порошенко обещал «мир», но на востоке Украины стрельба так и не затихла, вспоминает Найем. И неизвестно, удастся ли найти решение для этого конфликта, ведь ключ от него находится в Кремле. К тому же Порошенко недолюбливает гражданское общество и СМИ, отмечает украинский журналист: «Он не борется с коррупцией».И хотя в некоторых сферах наметились подвижки, но население страны их, по-видимому, не ощущает.

«Люди разочарованы и настроены скептически», — констатирует Найем. К тому же в предстоящей президентской гонке в марте 2019 года среди самых перспективных кандидатов будут всё те же старые лица, в частности сам Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. По крайней мере битва за собственную страну продолжает объединять большую часть украинцев, но в тоже время подогревает националистические настроения. Так что к празднованиям пятой годовщины «евромайдана» примешивается горький привкус, заключает издание.