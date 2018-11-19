Washington Post: украинцы снесли Ленина и теперь не знают, чем его заменить

В рамках закона о декоммунизации на Украине сносят памятники Ленину, однако украинцы не могут определиться, что ставить на их место, пишет Washington Post. В одних местах появляются религиозные монументы, в других — патриотические. Впрочем, местные власти предпочитают проявлять осторожность, ведь, как они признают, неизвестно, как история повернётся в будущем.

В украинской Григоровке на месте, где прежде стоял памятник Ленину, теперь четыре ангела и Богоматерь, пишет Washington Post. Если раньше местные жители могли выпивать у монумента коммунистическому вождю, то теперь они опасаются, считая, что пить алкоголь в таком месте грешно.

Пять лет назад после начала революции на Украине был издан закон о декоммунизации, в результате которого с площадей, улиц и зданий на Украине исчезли символы советского времени. Но украинцы до сих пор ищут, чем заполнить освободившееся после них место, пишет автор статьи.

Как и в других городах на территории всего бывшего Советского Союза, на Украине оставалось много напоминаний о вожде мирового пролетариата. Однако после протестов 2013 года и переворота новые власти в Киеве бросились искоренять всякие напоминания о советском правлении. Так, они отчитались, что со всей подконтрольной Киеву территории, за исключением зоны отчуждения в Чернобыле, снесли все известные статуи Ленина — больше 1300. В результате на их месте осталась пустота и пустые пьедесталы, и зачастую они в самом центре городов.

Как отмечают эксперты, вопрос о том, чем заполнить эту пустоту, будет предметом обсуждения на Украине ещё долго, ведь взгляды на историю ещё только формируются. Поиск новых символов, которые должны прийти на смену Ленину, отражает попытки Украины переориентироваться на Запад, несмотря на экономические проблемы и войну на востоке страны. При этом автор статьи сравнивает этот процесс с тем, что происходило и происходит по всему миру: дискуссии о том, нужно ли сохранять памятники конфедератам в США, а также вопрос о праздновании дня Колумба — не говорит ли он о дискриминации коренных американцев европейскими переселенцами?

Украинские власти настаивают, что украинцы должны освободиться от российского влияния, разработав национальную идею и национальных героев. Оппозиция же ставит властям в укор, что они слишком много влияния отдают националистам и вводят свою идеологию, прямо как Советы. «Это не осуждение пропаганды, а замена одной пропаганды на другую», — приводит издание слова активистки Евгении Моляр.

В основном на место Ленина ставят памятники религиозного и патриотического характера. Так, в городе Белая Церковь установили деревянный крест в память о погибших во время протестов и в войне на востоке страны, но местные по-прежнему говорят об этом месте «где Ленин стоял».

Кроме того, популярен образ Тараса Шевченко. В селе Ксаверовка на месте Ленина поставили камень с надписью, что украинский поэт несколько раз проезжал это место по дороге в Киев. Вот только, как отмечают местные жители, он проезжал, но не останавливался.

При этом, как отмечает Евгения Моляр, попытки уничтожить напоминания о Советском Союзе лишь привлекают к ним ещё больше внимания. Например, в Киеве Ленина снесли, но пьедестал с надписью остался — он оказался слишком тяжёлым.

С другой стороны, в Кондаках один житель предлагал поставить памятник в честь погибших по время протестов, так называемой небесной сотни, но власти вместо этого установили нечто более нейтральное — «героям независимой Украины». «Никогда не знаешь, как пойдёт история в будущем», — осторожно поясняют власти. А те $5000, за которые продали коллекционерам Ленина из Кондаков, пошли, по словам чиновников, на новые окна в школе.

«Избавление от пьедесталов ничего не меняет, — приводит издание слова местной жительницы. — Если бы его снесли, и зарплаты и пенсии пошли бы вверх, тогда бы это что-то значило».

Впрочем, в городе Кагарлык нашли более оригинальное решение вопроса — гигантское яйцо, раскрашенное в цветочек. Его поставил местный бизнесмен к Пасхе в 2014 году. Городские чиновники жаловались, что с тех пор он не хочет платить за его содержание, и в итоге яйцо снесли. На это место собираются установить фонтан, но сами власти признают, что полное уничтожение советского наследия — это дело десятилетий.

«Сколько Моисей водил израильский народ? Через 40 лет, когда умрут все, кто родился в СССР, тогда всё закончится», — приводит Washington Post мнение украинцев.