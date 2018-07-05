BNN: хоронить или не хоронить — гости ЧМ-2018 вмешались в старый спор об останках вождя революции

Бренные останки вождя Октябрьской революции в мавзолее притягивают тысячи гостей чемпионата мира по футболу в России, пишет Badische Neueste Nachrichten. Таким образом старый спор — «хоронить или нет» — на некоторое время стал неактуальным, считает немецкое издание.

«Вот уж теперь Ленину, пожалуй, позволят и дальше лежать в стеклянном ящике», — пишет Badische Neueste Nachrichten.

Бренные останки вождя революции в мавзолее на Красной площади притягивают тысячи гостей чемпионата мира по футболу в России, которые «с удивлением рассматривают забальзамированное тело», поясняет немецкое издание.

«Ленин — один из главных туристических магнитов. Таким образом старый спор — хоронить или нет — на некоторое время, похоже, стал неактуальным», — констатирует Badische Neueste Nachrichten.

Предположительно, продолжает автор статьи, и президент России Владимир Путин уже не хочет «во что бы то ни стало проститься с умершим в 1924 году основателем государства».

Впрочем, есть ещё кое-что, что сегодня связывает россиян с эпохой революции, и это их имена, отмечает журналист. Например, Велиор (великий Ленин и Октябрьская революция), Марлен (Маркс и Ленин), Нинель (Ленин наоборот), Эрлен (эра Ленина), Луиджи (Ленин умер, идея жива), перечисляет автор статьи.

В настоящее же время в России популярно имя Владимир. «Если главе Кремля удастся вновь превратить свою страну в мировую державу, то когда-нибудь, возможно, появятся и маленькие Владипуты и Путимолы (Путин — молодец)», — считает журналист Badische Neueste Nachrichten.