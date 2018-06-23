СТРАНА.ua: болельщики на ЧМ-2018 выстраиваются в гигантские очереди к Мавзолею

Мавзолей Ленина в Москве стал одной из главных достопримечательностей для фанов на ЧМ-2018. Как пишет «Страна.ua», в интернете опубликовали фото огромной очереди к Мавзолею, которая растянулась на Красной площади.

Одной из главных достопримечательностей для фанов на ЧМ-2018 стал в Москве Мавзолей Ленина. Как пишет «Страна.ua», главный редактор киностудии имени М. Горького Андрей Апостолов опубликовал фото огромной очереди к Мавзолею, которая растянулась на Красной площади в дни проведения ЧМ-2018.

«Пока "утро красит нежным светом стены древнего Кремля", несколько тысяч иноземных любителей футбола выстроились в винтовую очередь на приём к лежачему Ильичу... Такого паломничества Красная площадь, наверно, полвека не видела... (Кадр из окна Исторического музея совсем не передаёт настоящих масштабов бедствия, людей тьма). По словам сотрудников музея, тут такое каждый день», — написал он.

Как напоминает издание, Мавзолей был закрыт для посещения с 5 по 17 июня.