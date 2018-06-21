CNN: визит Муна стал очередным «футбольно-дипломатическим» успехом России

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин едет в Россию с первым официальным визитом — поддержать свою сборную на ЧМ, а также обсудить с Владимиром Путиным переговоры вокруг ядерной программы КНДР. По мнению корреспондента CNN Мэтью Чанса, это свидетельствует о том, какую большую роль играет Россия в урегулировании проблем на Корейском полуострове и как ловко Москва использует футбольное первенство в своих дипломатических интересах.

Впервые с визитом в Россию едет президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, а также премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. С обоими Мун обсудит саммит Трампа с Ким (Чен Ыном. — ИноТВ).

Последний раз южнокорейский президент посещал Россию почти двадцать лет назад. Подробнее о встрече расскажет корреспондент CNN Мэтью Чанс, который находится с нами на прямой связи из Москвы.

Мэтью, какое значение имеет то, что Мун Чжэ Ин введёт российские власти в курс дела о развитии ситуации в регионе, особенно, в контексте упомянутого нами саммита Трампа с Кимом?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Я думаю, это интересно. Это отражает, насколько важна Россия в вопросе окончательного мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Разумеется, Россия имеет небольшую границу с Северной Кореей. Но что гораздо важнее — её дипломатические отношения с Пхеньяном. Кроме того, у неё растущие экономические отношения с Южной Кореей. И это ещё один ключевой момент переговоров. Не только превращение Корейского полуострова в безъядерную территорию, но и развивающиеся коммерческие связи Москвы и Сеула.

Ведутся переговоры о создании железнодорожной линии между двумя странами, которая позволит перевозить пассажиров и, разумеется, товары из России в Южную Корею и обратно. Обсуждается строительство трубопровода для поставки энергоресурсов из России в Южную Корею, достаточно сильно нуждающуюся в этих ресурсах. Но, разумеется, все эти маршруты будут пролегать через Северную Корею — страну, которая лежит между Южной Кореей и Россией. Так что да, это очень важная тема, и Россия играет ценную роль в обсуждении мира на Корейском полуострове и его ядерного разоружения.

Что ещё интересно, Ханна, — это то, что этот визит представляет собой самый свежий пример использования Россией чемпионата мира в дипломатических целях. Ведь в какой-то мере футбольные матчи, которые сейчас проходят на территории страны, представляют возможность и официальный повод приехать, провести встречи на высшем уровне для мировых лидеров, которые раньше держались от России в стороне. Так, на выходных во время своего визита южнокорейский президент Мун будет поддерживать сборную своей страны, которая в субботу играет с Мексикой.

Таким образом этот чемпионат становится для русских большой возможностью развернуть свой пиар и пропаганду. И пока у них всё отлично получается.

Спасибо, Мэтью. С нами на связи в прямом эфире был Мэтью Чанс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 июня 2018 года.