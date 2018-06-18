CNN прочитал характеры Ким Чен Ына и Трампа по их подписям

На саммите в Сингапуре графологи, наконец, смогли увидеть подпись Ким Чен Ына и сравнить её с автографом Дональда Трампа, передаёт CNN. Хотя автограф Кима больше похожа на взлетающую ракету, а Трампа — на цепную пилу, между ними есть кое-что общее. По словам экспертов канала, оба лидера пишут с большим нажимом, что говорит об отсутствии у них сострадания и способности прощать.

Возможно, северокорейский лидер Ким Чен Ын и затворник мирового масштаба, однако, его подпись может многое рассказать чертах его характера. Подробности нам расскажет корреспондент CNN Джинни Мус.

В политическом плане это весьма странная пара, которую рисуют даже на латте. Фигуры президента Трампа и Ким Чен Ын нашли своё воплощение во всём: от болванчиков до троллей. Но знаете, что больше всего вызывает удивление? Сравнение их подписей.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ладно.

Мы уже привыкли к росписи президента Трампа, очертаниями похожей на цепную пилу, однако вот как выглядит автограф Ким Чен Ына. До церемонии подписания большинство людей никогда его не видело.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Большое спасибо. Это просто фантастика.

Реакция в Twitter была разнообразной — от «у Ким Чен Ына милая подпись», до «она абсурдна». Другие отмечали её восходящую траекторию. «Похожа на ракету». «Как летящая ракета». Но вообще графологи сразу же обратили внимание на пробелы.

ДЖЕЙМИ МЭЙСОН КОЭН, сертифицированный специалист по почерку: У него увеличенные пробелы между каждой буквой. Это означает, что он соблюдает дистанцию с другими людьми. Он не любит, когда люди слишком приближаются к нему.

Что не сочетается с прямолинейным характером Трампа, отражённым в его сжатой подписи.

ДЖЕЙМИ МЭЙСОН КОЭН: Трамп, очевидно, самолюбив. Об этом говорит размер некоторых букв. Почерк Трампа заставляет вспомнить о несущемся товарном поезде, который безжалостно и инстинктивно мчится вперёд.

Ким же склонен к размышлениям.

ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Несмотря на то, что сложно найти подписи, у которых было бы меньше общего, наши эксперты считают, что они кое в чём всё-таки схожи.

ДЖЕЙМИ МЭЙСОН КОЭН: Они не склонны быстро прощать, и они не забывают обид.

Оба лидера пишут с большим нажимом.

ДЖЕЙМИ МЭЙСОН КОЭН: Меня совсем не удивили их яростные росчерки. Я видел подобные подписи у других диктаторов.

Автограф президента Трампа был вырезан на ручке, приготовленной на столе для Кима. Однако в последнюю секунду его сестра и близкий советник предложила ему замену, — которая оказалась в руках гораздо более низкого человека, из-за чего руки президента Трампа, наконец-то, начали казаться большими.

Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июня 2018 года.