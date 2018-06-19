FT: США отменили совместные учения с Южной Кореей

Минобороны США объявило о прекращении подготовки к следующим совместным учениям с Южной Кореей — как ранее и обещал Дональд Трамп, пишет Financial Times. Как подчёркивается в статье, такой шаг был воспринят неоднозначно. В частности, командующий американскими силами в Южной Корее предупредил американские власти о том, что отсутствие учений несомненно скажется на боеготовности его подопечных.
Вашингтон принял решение отменить учения Freedom Guardian («Хранитель свободы». — ИноТВ) — запланированные на август совместные манёвры с Южной Кореей, выполнив таким образом обещание, данное американским президентом Дональдом Трампом после его переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает британская Financial Times со ссылкой на минобороны США.
«В соответствии с намерениями президента Трампа и согласовав этот шаг с нашим союзником Республикой Кореей, вооружённые силы США полностью прекратили подготовку к оборонительным учениям Freedom Guardian, запланированным на август этого года», — цитирует издание заявление официального представителя Пентагона Дейны Уайта. По данным FT, американские власти пока не приняли каких-либо решений по поводу последующих учений, однако данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе на встрече чиновников администрации США, ответственных за национальную безопасность.
Как подчёркивается в материале, после объявления об отмене учений в адрес Вашингтона прозвучали «слова предостережения». В частности, заявления такого рода высказал генерал армии США и командующий американскими силами в Южной Корее Винсент Брукс. «Если не заботиться о собственной безопасности и не продвигать свои возможности, можно оказаться в опасности», — заявил генерал.
По мнению бывшего главы Корейского института национального объединения и преподавателя Университета Конян Кима Тхэу, что озабоченность Брукса хорошо показывает, насколько важными являются совместные с США манёвры для безопасности Южной Кореи. «Господин Брукс отлично понимает то значение, которое имеют совместные учения для обороны страны в экстренных случаях», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом FT.
Как отмечает автор статьи, отмена предстоящих учений стала первым конкретным шагом США по северокорейскому вопросу с тех пор, как господин Трамп внезапно для Южной Кореи объявил о своём намерении прекратить учения на время переговоров о ядерном разоружении между Вашингтоном и Пхеньяном. Трамп отмечал, что манёвры носят «провокационный» характер, а их отмена позволит США сэкономить.
Между тем, на такой шаг критически отреагировали внутри Соединённых Штатов — многие эксперты считают, что Трамп таким образом поощрил КНДР, не получив ничего взамен, говорится в материале. По данным FT, президента и его госсекретаря Майка Помпео также критиковали в связи с отсутствием «конкретики» в документе, подписанном Трампом и Ким Чен Ыном по результатам переговоров — в частности, в нём не упоминалось о «полном, достоверном и необратимом ядерном разоружении», на котором ранее настаивала американская сторона.
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