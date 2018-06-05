Наказание за строптивость: США отозвали приглашение Китаю на участие в учениях на Гавайях

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон отказался приглашать Китай на очередные учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC в ответ на продолжаемую Пекином милитаризацию Южно-Китайского моря, сообщает Defense News. По словам господина Мэттиса, Китай, несмотря на высказанные ранее заверения, продолжает политику «запугивания и принуждения» в регионе.

США не стали приглашать ВМС Китая на учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC, которые пройдут на Гавайских островах в июне, в качестве прямого ответа на размещение Пекином военных сил и средств на искусственных островах в Южно-Китайском море, пишет Defense News. По данным издания, об этом заявил в ходе Азиатского саммита по безопасности «Шангри-Ла Диалог» министр обороны Джеймс Мэттис.

Как отметил Мэттис, продолжение Китаем милитаризации Южно-Китайского моря — элемент китайской политики «запугивания и принуждения». При этом размещение сил на островах в спорном регионе прямо противоречит высказанным в 2015 году председателем КНР Си Цзиньпином заверения в том, что Китай не будет в дальнейшем проводить милитаризацию региона, подчеркнул американский министр.

По данным Defense News, Китай в последнее время разместил на искусственных островах в Южно-Китайском море оборудование для радиоэлектронной борьбы, предназначенное для создания помех для самолётов и кораблей потенциальных противников, а также развернул на них наземные установки для запуска противовоздушных и противокорабельных ракет. Кроме того, на ещё один удерживаемый Китаем остров в спорном регионе недавно совершили приземление китайские бомбардировщики H-6K, способные нести ядерное оружие, говорится в материале.

Любопытно, что Мэттис в своей речи на саммите «Шангри-Ла Диалог» также упомянул о проблеме Тайваня, подчеркнув, что США будут продолжать сотрудничать с ним в оборонной сфере, и отметив, что Вашингтон выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво острова, отмечается в статье. Как напоминает обозреватель Defense News, Китай считает Тайвань «мятежной провинцией» и в прошлом обещал вернуть остров в свой состав любыми средствами, в том числе и силой; при этом любые попытки поставить Тайваню вооружения китайские власти встречают жёстким сопротивлением, порой прибегая к экономическому давлению для предотвращения подобных сделок.

Между тем в речи Мэттиса нашлось место и для комментариев «в примирительном тоне», пишет Defense News. В частности, министр заявил, что Китай может и должен принимать участие в формировании международного порядка, а США будут продолжать поддерживать с Пекином конструктивные отношения, сотрудничая с ним в тех областях, где это возможно.