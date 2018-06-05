Наказание за строптивость: США отозвали приглашение Китаю на участие в учениях на Гавайях
США не стали приглашать ВМС Китая на учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC, которые пройдут на Гавайских островах в июне, в качестве прямого ответа на размещение Пекином военных сил и средств на искусственных островах в Южно-Китайском море, пишет Defense News. По данным издания, об этом заявил в ходе Азиатского саммита по безопасности «Шангри-Ла Диалог» министр обороны Джеймс Мэттис.
Как отметил Мэттис, продолжение Китаем милитаризации Южно-Китайского моря — элемент китайской политики «запугивания и принуждения». При этом размещение сил на островах в спорном регионе прямо противоречит высказанным в 2015 году председателем КНР Си Цзиньпином заверения в том, что Китай не будет в дальнейшем проводить милитаризацию региона, подчеркнул американский министр.
Между тем в речи Мэттиса нашлось место и для комментариев «в примирительном тоне», пишет Defense News. В частности, министр заявил, что Китай может и должен принимать участие в формировании международного порядка, а США будут продолжать поддерживать с Пекином конструктивные отношения, сотрудничая с ним в тех областях, где это возможно.
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