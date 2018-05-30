Обозреватель Times разоблачил Пекин: он стремится «разделять и властвовать» в Европе

Несмотря на активно демонстрируемые Пекином благие намерения в отношении Евросоюза, его истинные цели далеки от безобидных, настаивает обозреватель The Times Роджер Бойес. Китай активно распространяет по ЕС своё влияние, стремясь получить в зависимость экономически слабые страны вроде Греции. В Европе Пекин «скорее Большой Брат, чем щедрый дядя», каким он хочет казаться.

Все уже давно привыкли считать, что Европу разрывают разногласия — между государствами-должниками и их кредиторами, между севером и югом, востоком и западом, пишет обозреватель The Times Роджер Бойес. «Порядок, основанный на власти ЕС, рушится изнутри без какой-либо дополнительной помощи от современных вестготов», — полагают некоторые наблюдатели.

Однако, по мнению журналиста, при таком отношении очень просто проглядеть, какой большой вклад в разобщение европейских стран вносит Китай. Без танков у чужих границ, без прямых угроз — по сравнению с Россией Пекин выглядит вполне «безобидным игроком, который лишь стремится учиться у Запада и модернизировать своё общество». Но на самом деле не всё так просто.

Как уверяет автор статьи, Китай намеренно набирает себе экономически зависимых от него партнёров в ЕС и за его пределами, чтобы потом превратить их в «пятую колонну», которая будет работать против Запада. Эта стратегия стала «уже слишком очевидной» во время недавнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Пекин. Как и многие другие европейские столицы, Берлин обеспокоен «манёврами администрации Трампа» в торговой сфере: сначала США объявляют о введении 25%-ных пошлин на европейскую сталь, затем угрожают обложить дополнительными сборами и машины из ЕС, большая часть которых производится в Германии.

На этом фоне китайский лидер Си Цзиньпин предлагает уменьшить пошлины на ввоз немецких машин с 25% до 15%. Вот он, оказывается, союзник в борьбе за свободную торговлю, поборник многосторонней дипломатии, плечом к плечу вставший с европейцами, после того как Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, а теперь ещё и из ядерной сделки с Ираном. Когда Си «надевает эту маску», Китай преподносит себя как сторонник целого Евросоюза, выступающий против брексита и выхода Греции из еврозоны.

Но в то же время Пекин разворачивает целую кампанию по усилению влияния в европейских странах, таким образом скрыто подрывая существующий порядок. Китай прекрасно видит, как Брюссель игнорирует Балканы и слишком предвзято относится к странам Восточной Европы, которые не готовы беспрекословно следовать его линии. И это «подарок судьбы» для развивающегося государства, которое не упустит благоприятной возможности.

Как в рамках своей экономической инициативы «Один пояс — один путь», так и в рамках налаживания дипломатических контактов, Китай обещает нуждающимся европейским странам обширные инвестиции и чуть ли не безвозмездную помощь в создании необходимой инфраструктуры. Несмотря на то что Греция принадлежит к числу самых маленьких экономик Европы, она стоит на четвёртом месте в списке стран региона, получающих китайскую экономическую помощь.

Китай ведёт свою игру — по-конфуциански, маленькими шагами, но весьма прагматично. Пекин хочет создать альтернативу «Американскому миру», Pax Americana — «Китайский мир», Pax Sinica, подчёркивает Роджер Бойес. По мнению британского журналиста, Китай — «откровенный меркантилист». Но если ещё десять лет назад немцы были уверены в своём техническом превосходстве над Поднебесной, теперь это не так. И если всё будет и дальше продолжаться такими темпами, то все споры о столь неоднозначных терминах, как «верховенство права» и «свободная торговля», будут решаться в пользу китайских толкований, и это, возможно, будет главной победой Пекина.

Запад не может остановить этот процесс, но должен хотя бы требовать, чтобы Китай перестал делать вид, что его государственные компании — «нормальные коммерческие предприятия, а не субъекты политической воли авторитарного руководства, стремящиеся вытеснить Америку и расшатать Запад».

«Китай — скорее Большой Брат, чем щедрый дядя, которым он стремится казаться большинству стран Европы», — заключает Бойес.