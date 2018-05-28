Independent: Пекин обвинил США в нарушении китайского суверенитета

Китайские власти назвали провокацией проход двух боевых кораблей ВМС США близ спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщает The Independent. По мнению Пекина, Соединённые Штаты тем самым нарушили не только международное право, но и суверенитет КНР.
Китай с негодованием отреагировал на то, что два американских боевых корабля проплыли близ спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщает The Independent. Пекин назвал этот шаг Вашингтона «провокацией», а также обвинил США в серьёзном нарушении суверенитета КНР.
Согласно заявлению Министерства обороны Китая, китайские суда и самолёты потребовали от американских кораблей покинуть территориальные воды КНР в Южно-Китайском море.
Этот шаг США, по словам оборонного ведомства, «стал нарушением китайского законодательства и соответствующего международного права, а также серьёзным нарушением китайского суверенитета, навредив стратегическому взаимному доверию между двумя армиями».
Минобороны КНР также заявил о «непоколебимой» решимости защищать суверенитет своей страны.
Американские официальные лица сообщили, что эсминец USS Higgins и крейсер USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов. Как отмечает издание, данная операция — попытка администрации Трампа противодействовать тому, что, по мнению Вашингтона, является усилиями Пекина по ограничению свободного судоходства в этих стратегических водах.
Власти США пошли на этот шаг всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп отменил запланированную на 12 июня встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре. Китай был заинтересован в этой встрече, поскольку КНДР полагается на Пекин в сфере торговли такими важными товарами, как топливо, морепродукты и текстиль, кроме того, китайская сторона предоставляет Пхеньяну финансовые услуги, говорится в статье.
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